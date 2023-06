Lesedauer: ca. 1 Minute

​Von den Fife Flyers aus der britischen Elite-Liga wechselt Christian Hausinger zum Oberligisten Hannover Indians.

„Ich wollte immer Eishockey-Profi werden, das ist einer meiner Lebensträume.“ Doch bevor Hausinger diesen Traum wahr werden ließ, sorgte er in kluger Weise vor und schloss seinen Bachelor of Business Administration an der Universität Wisconsin ab. Im Uni-Team erzielte er Scoringwerte, die eigentlich Stürmern vorbehalten sind. Hausinger legt seine Verteidigerrolle offensiv aus, spielt klug im Power Play und liebt eigene Vorstöße ins Drittel des Gegners.



Nach dem Uni-Abschluss startete er seine Profilaufbahn und spielte für drei ECHL-Teams. Bei den Norfolk Admirals gelang ihm der Durchbruch und er zeigte wieder Offensivtalent: Obwohl er weniger als die Hälfte der Saisonspiele für den Club auf dem Eis stand, erzielte er die meisten Verteidigerpunkte. Dies wiederum katapultierte ihn auf die Liste der für die britische Elite Ice Hockey League tätigen Scouts und resultierte schließlich in einem Engagement bei den schottischen Fife Flyers.

Wer von dem in Anchorage, Alaska gebürtigen Abwehrspieler rustikales Spiel erwartet, wird überrascht sein. Hausinger ist zwar mit Gardemaßen ausgestattet (1,85 Meter groß, fast 90 Kilogramm schwer), aber er ist vielmehr der Typ Filigrantechniker, der immer mit außergewöhnlich wenigen Strafminuten auskam.

Damit sind die Kontingentspielerstellen bei den Indians besetzt und alle sind an Spieler unter 30 Jahren vergeben. Indians Coach Björn Naujokat: „Das war unsere Aufgabe bei der Zusammenstellung des Teams, insbesondere bei den Imports. Spieler zu finden, die erfolgshungrig sind und etwas Besonderes erreichen wollen. Die nicht nur nach einem guten Vertrag schauen, sondern denen die Ziele des Teams wichtig und eigener Antrieb sind. Ich habe ein gutes Gefühl, dass uns dies gelungen ist. Wir konnten alle Spieler halten, die uns wichtig sind und konnten diejenigen von uns überzeugen, die wir haben wollten. Nun schauen wir noch nach einem jungen Stürmer und einem Verteidiger, dann ist der ‚Summer-Job‘ erledigt.“