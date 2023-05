Lesedauer: ca. 1 Minute

Maximilian Pohl hat seinen Vertrag bei den Hannover Indians um eine weitere Saison verlängert.

Er ist DAS Urgestein im Kader der Indians: Seit der Saison 2008/2009 trägt Maximilian Pohl, mit zwei Jahren Unterbrechung, das Trikot der Indians. Dies wird sich auch zur Saison 2023/2024 nicht ändern: Der 31- jährige hat seinen Vertrag um eine weitere Saison verlängert und geht damit 13. Spielzeit im Indianerland.

„Als echter Hannoveraner gibt es für mich nur eine Adresse zum Eishockeyspielen. Das ist der Pferdeturm, dass sind die Indians. Einmal Indianer, immer Indianer! Deswegen war es für mich auch alternativlos, wie man es ja in Hannover so schön sagt, meinen Vertrag zu verlängern. Spaß beiseite: Ich fühle mich hier sehr wohl. Die Mannschaft und das Umfeld wachsen Jahr für Jahr und solange ich noch auf hohen Niveau spielen kann, werde ich dies auch tun - am Pferdeturm, bei den Indians.“, so Pohl zu seiner Vertragsverlängerung.