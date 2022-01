Lesedauer: ca. 4 Minuten

​An der Spitze nichts Neues. Die führenden Teams der Oberliga Nord gewannen sämtlichst ihre Spiele, so dass sich an den Platzierungen nichts tat. Etwas überraschend die aktuell gute Form der Hannover Indians, die sich ihren vierten Dreier in Serie holten, den ersten Sieg in Herne seit dem Dezember 2019 (5:3) feierten und in dieser Stabilität auch das Lokalderby gegen die Scorpions am kommenden Freitag (7. Januar, 20 Uhr) nicht fürchten müssen.

Herne dagegen muss sich was einfallen lassen, denn aktuell bestehen gegenüber den Crocodiles schon sechs Punkte Rückstand, auf die Indians sogar deren neun Zähler. Spannend wird jetzt auch um Platz acht. Erfurt verkürzte nach dem Sieg gegen Krefeld den Rückstand auf Herford auf nur noch einen Punkt.



Tilburg Trappers – Herforder EV 7:3 (3:0, 1:1, 3:2)

Ein klarer und deutlicher Sieg des niederländischen Favoriten. Überragender Akteur auf dem Eis war der 24-jährige Max Hermens, dem gleich vier Einschüsse gelangen. Damit verbesserte er sich in der Scorerliste mit nunmehr 19 Toren auf Rang 14, bei den Torjägern sogar auf Platz neun. Bei Herford glänzte einmal mehr Topscorer Elvijs Biezais, der an allen drei Gästetoren beteiligt war. Ebenfalls topp, wenn es heute auch nur zu einem Punkt reichte, der Herforder Ralf Rinke. Dem gebürtigen Ebersberger fehlen zum persönlichen Rekord noch drei Punkte, für die er noch 22 Spiele Zeit hat. Im Augenblick steht er mit 60 Punkten hinter seinem Mannschaftskollegen Elvijs Biezaijs auf Rang zwei in der Scorerliste.

Tore: 1:0 (09:59) Max Hermens (Vogelaar, Stempher), 2:0 (11:22) Diego Hofland (Bulmer, van Soest), 3:0 (13:25) Max Hermens (Verkiel), 4:0 (27:42) Reno de Hondt (Stempher, Hermens), 4:1 (32:20) Ralf Rinke (Biezais, König), 5:1 (45:58) Diego Hofland (van Soest, Bulmer 5-4), 6:1 (46:34) Max Hermens (Muller, Stempher), 6:2 (53:41) Rustams Begovs (Biezais, Garten 5-4), 6:3 (55:55) Elvis Biezais (Garten, Bombis 5-4), 7:3 (57:49) Reno de Hondt (Hermens, Verkiel)

Herner EV Miners – Hannover Indians 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)

Eine erstklassige Defensivleistung sowie eine perfekte taktische Umsetzung sowie ein exzellenter Keeper Jan Dalgic. Mit diesen drei Trümpfen schlugen die Indians nach zwei bisherigen Saisonniederlagen gegen Herne eiskalt zurück. Besonders das Schussverhältnis wird den HEV ärgern, denn hier lagen sie mit 38:24 klar vorne. Aber bis auf die schnelle Führung durch Tomi Wilenius ließ sich die hannoversche Deckung nicht mehr überlisten. Besonders Keeper Jan Dalgic glänzte mit perfekten 97,4 Prozent Fangquote, während sein Gegenüber Björn Linda nur auf mäßige 83,3 Prozent kam. Interessant, dass die Gewinnerreihe bei den Indians die erste war, während bei Herne die dritte Reihe mit gesamt minus 10 den Löwenanteil an der Niederlage beitrug.

Tore: 1:0 (01:18) Tomi Wilenius (Peleikis, Swinnen), 1:1 (03:44) Parker Bowles (Pohanka, Bacek ), 1:2 (31:31) Niko Selivanov (Gibbons, Mieszkowski), 1:3 (43:58) Sebastian Christmann (Palka, Gibbons), 1:4 (54:07) Robin Palka (Selivanov, Christmann)

Hannover Scorpions – Rostock Piranhas 5:2 (3:1, 0:1, 2:0)

Ein verdienter Erfolg der Scorpions, die sich jedoch erstaunlich schwertaten und fast wieder gescheitert wären. Bei einem Schussverhältnis von 50:22 eigentlich nicht möglich und doch schien es, als ob die Rostocker nur ein bisschen mehr Schussglück benötigt hätten, um Punkte mitzunehmen. Dabei starteten die Scorpions wie eine Rakete. Nach nicht einmal fünf Minuten führten sie 3:0 und einige der anwesenden 500 Fans träumten sicherlich von einem ähnlichen Festival wie zu Saisonanfang gegen Halle. Doch dann kamen die Gäste zurück und als der zuletzt sehr formstarke Lukas Koziol auf 2:3 verkürzt hatte, herrschte Angst im Stadion. Volle 35 Minuten blieb es beim Spielstand 3:2 und erst als der REC alles nach vorne werfen musste, klappten zwei Konter der Hausherren, um die drei Punkte fest zu machen. Herausragend bei den Scorpions Patrick Klöpper sowie Julian Airich und Defender Robin Thomson.

Tore: 1:0 (01:20) Julian Airich (Klöpper, Just), 2:0 (03:37) Patrick Klöpper (Just, Airich), 3:0 (04:23) Robin Thomson (Supis, Valery Trabucco), 3:1 (06:23) Lukas Koziol (Balla, Dudas 5-4), 3:2 (22:31) Lukas Koziol (Balla, Gerstung), 4:2 (57:56) Patrick Klöpper (Just, Thomson), 5:2 (58:32) Tyler Gron (Hammond, Valery Trabucco)

Hammer Eisbären – Saale Bulls Halle 1:8 (0:1, 0:3, 1:4)

Keine Probleme hatte der Tabellenführer beim Letzten, allerdings erst nach der Spielzeithälfte. Davor hatte sich Hamm gut eingeigelt, konnte die Angriffsbemühungen der Bulls abwehren. Lediglich gleich der erste Angriff brachte bereits nach 18 Sekunden die Hallenser Führung. Danach war bis zur 32. Spielminute Schluss. Danach holten Vihavainen, Valasek und Niemelä den Hammer raus und trafen in regelmäßigen Abständen. Für die kämpferisch starken Eisbären, die sich fair ihrem Schicksal schließlich ergaben, war Michel Limböck in der 52. Minute erfolgreich.

Tore: 0:1 (00:18) Joonas Niemelä (Becker), 0:2 (31:16) Lukas Valasek (Vihavainen, Schmid 5-4), 0:3 (37:25) Tatu Vihavainen (Niemelä, Becker), 0:4 (39:33) Lukas Valasek (Vihavainen, Halbauer), 0:5 (46:55) Tatu Vihavainen (Valasek, Becker), 1:5 (51:02) Michel Limböck (Junge, Lichnovsky), 1:6 (54:04) Joonas Niemelä (Vihavainen, Valasek), 1:7 (54:42) Sergei Stas (Hildebrand, Schmid), 1:8 (58:04) Sergei Stas (Schütt, Hoffmann)

Black Dragons Erfurt – Krefelder EV U23 5:1 (1:0, 3:1, 1:0)

Der hochverdiente Erfolg der Thüringer, die ihren Sieg dem „Spieler des Tages“ alleine zu verdanken hatten. Louis Anders scorte gleich viermal und stellte damit einen persönlichen Rekord auf und er verbesserte sich bei den Scorern um 18 Plätze auf Rang 103 und bei den Torjägern von Platz 64 und 39. Der Mann aus der Reihe zog seine Mitspieler mit und diese gaben sogar noch sechs Assists, so dass sich die Reihe als Matchwinner feiern lassen kann. Die Krefelder spielten fair mit, konnten mithalten, standen aber dank Anders nie vor einem Punktgewinn.

Tore: 1:0 (09:33) Louis Anders (Schüpping), 2:0 (27:52) Louis Anders (Banach, Jakob), 3:0 (28:43) Arnoldas Bosas (Beach, Keil), 3:1 (30:33) Florian Maierhofer (Ehrich, Schaaf), 4:1 (34:52) Louis Anders (Schmid, Jakob), 5:1 (57:21) Louis Anders (Gerartz, Schmid)

Icefighters Leipzig – EG Diez-Limburg ausgefallen