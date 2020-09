Vorbereitungsspiel in Krefeld

​300 Eishockeyfans werden am kommenden Freitag, 11. September, um 20 Uhr die Gelegenheit haben, das Testspiel des U23-Teams des Krefelder EV gegen den Oberliga-Serienmeister Tilburg Trappers live zu verfolgen.

Ein umfangreiches, gemeinsames und mit der Stadt Krefeld erarbeitetes Hygienekonzept macht das nun wieder möglich. So werden die personalisierten Eintrittskarten ab Donnerstag ausschließlich über die KEV-Homepage (kev81.de) buchbar sein. In der Rheinlandhalle besteht dann die durchgehende Verpflichtung des Tragens eines Mund- Nasenschutzes sowie des Abstandhaltens. Aus diesem Grund werden alle Sitzplatztribünen geöffnet, die Stehplatztribünen bleiben geschlossen. In der Halle werden Ein- und Ausgänge separat ausgewiesen sein. Ehrenamtliche Helfer des KEV 1981 werden den Zuschauern helfen, sich unter den besonderen Bedingungen zurechtzufinden.

„Trotz der Einschränkungen freuen wir uns sehr auf diesen Abend, der auch ein Stück Neustart bedeutet. Ich wünsche allen Aktiven ein gutes Gelingen und unseren Besuchern ein großartiges Eishockeyspiel“, blickt Vereinsvorstand Achim Staudt auf den Freitag voraus. Zudem wird das Spiel über SpradeTV, Krähennest TV und die KEV-Facebook-Seite zu acht Euro übertragen.