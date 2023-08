Lesedauer: ca. 1 Minute

​Kurz vor Beginn der Saisonvorbereitung auf die Spielzeit 2023/24 haben die EC Hannover Indians einen weiteren Stürmer verpflichtet: Tyler Gron wechselt aus der DEL2 von den Eispiraten Crimmitschau an den Pferdeturm.

Der 33-Jährige Gron wurde in Spruce Grove in Kanada geboren, spielt seit 2015 in Deutschland und verfügt über einen deutschen Pass. Grons Vita weist 316 Spiele in der DEL2 auf, in denen er 141 Tore und 132 Assistpunkte erzielen konnte. Sein bislang einziges Jahr in der Oberliga verbrachte er bei den Hannover Scorpions. Dort steuerte er in der Saison 2021/22 in 60 Spielen 41 Tore und 33 Assists zum Teamerfolg bei. Bei den Nachbarn war Gron somit bester Saisontorschütze.

Indians-Trainer Björn Naujokat „Unsere Planungen für die noch freien Plätze im Kader waren eigentlich etwas anders ausgerichtet. Mit Tyler eröffnen sich uns mehr Möglichkeiten und wir können unsere Offensive noch einmal verstärken.“

Tyler Gron freut sich ebenfalls auf seine neue Aufgabe am Pferdeturm: „Ich kenne die Stadt bereits aus meiner Zeit bei den Scorpions und freue mich, dass ich jetzt die Möglichkeit habe für die Indians und die fantastischen Fans am Pferdeturm spielen zu dürfen. Ich bin mir sicher, dass wir mit dem Team eine starke Saison spielen werden.“