​Chris Staley, der in dieser Saison einige Spiele für die Crocodiles Hamburg in der Oberliga Nord absolviert hat, ist mit nur 25 Jahren überraschend verstorben.

Die genaue Todesursache wurde nicht bekannt. Chris Staley war nach seinem Ausscheiden in Hamburg in die zweite italienische Liga zum HC Unterland Cavaliers gewechselt. Dort schoss er in 14 Spielen fünf Tore und gab zwölf Vorlagen. Nach Saisonende vor drei Wochen kehrte Staley zurück in die Vereinigten Staaten. Von dort kam dann die traurige Nachricht.

Insgesamt ging Staley für fünf Teams aufs Eis, absolvierte 393 Spiele, in denen er 102 Tore schoss und 176 Vorlagen gab. Sein letztes Tor für die Crocodiles Hamburg erzielte Chris Staley am 8. November 2019 in Krefeld beim 7:1-Sieg seiner Mannschaft.