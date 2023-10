Lesedauer: ca. 1 Minute

​Jan Dalgic, der 25-jährige Torhüter der EC Hannover Indians, verstarb nach Angaben des Vereines in den frühen Morgenstunden des heutigen Tages.

Im Januar dieses Jahres wurde bei Dalgic ein Hirntumor festgestellt. In einer aufwendigen Operation wurde dieser entfernt und es sah so aus, als ob der Torhüter ganz viel Glück gehabt hatte und wieder in ein normales Leben zurückkehren könnte.



Leider erwies sich diese Hoffnung als Trugschluss. Sein letzter „Save of his Life“ war leider nicht möglich und der immer sympathische Sportsmann verlor seinen letzten Kampf gegen einen übermächtigen Gegner.