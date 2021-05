Lesedauer: ca. 1 Minute

​Ein Ausrufezeichen setzen die Hannover Scorpions mit der Verpflichtung von Tyler Gron. Der Kanadier mit deutschem Pass (1,80 Meter groß und 90 Kilogramm schwer) spielte in den vergangenen sechs Jahren in der DEL2 und erzielte dort in 263 Spielen 261 Scorerpunkte, genauer: 136 Tore und 125 Assists.

Der 31-jährige Gron kommt von den Bayreuth Tigers zum Meister der Oberliga Nord, um der Offensive noch mehr Torgefahr zu verleihen, nachdem er in Bayreuth in den letzten zwei Spielzeiten in 89 Spielen 52 Tore erzielen konnte. „Wir sind sehr froh“, so Sportchef Eric Haselbacher, „dass sich so ein Top-Spieler wie Tyler für uns entschieden hat.“