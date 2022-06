Lesedauer: ca. 1 Minute

​Die EC Hannover Indians haben ihr Torhüter-Trio für die kommende Saison vervollständigt. Vom ESV Kaufbeuren aus der DEL2 wechselt der 19-jährige Sebastian Graf an den Pferdeturm.

Der in Düsseldorf geborene Graf spielte 2015/16 für die Anaheim Jr. Ducks in Nordamerika, den EV Regensburg und dann für die DNL-Mannschaft des ESV Kaufbeuren. Nicht mehr zum Kader der Indians gehören wird dadurch Torhüter Mitja Friedrich.



Indians-Coach Lenny Soccio: „Mit Sebastian haben wir nun unsere drei Torhüter für den Kader komplett. Wir waren auf der Suche nach einem talentierten Goalie, um Jan und David in den Trainingseinheiten mehr zu puschen. Ausdrücklich bedanken möchte ich mich bei Mitja Friedrich für sein Engagement und seine Leistungen für uns in den vergangenen zwei Jahren. Mitja hat einen Top-Charakter, unterstützt und arbeitet sehr hart für das Team. Leider ist es aber so, dass er noch weiterhin zur Schule geht und wir uns nach einem Torhüter umsehen mussten, der uns in jedem Training zu Verfügung steht.“