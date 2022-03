Lesedauer: ca. 1 Minute

​Der 28-jährige Kanadier Kyle Brothers hat seinen Vertrag für die Saison 2022/23 bei den Hammer Eisbären verlängert.

Brothers wechselte erst im Januar zu den Eisbären. In der ersten Reihe mit Jesse Roach und Chris Schutz konnte er sich komplett entfalten. Als Topscorer der Oberliga Nord mit 102 Punkten hat er allen gezeigt, was er kann und zukünftig erreichen will.