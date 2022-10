Nur Diez-Limburg gewinnt auswärts – Rote Laterne jetzt in Krefeld

Crocodiles Hamburg und Herner EV nähern sich den Scorpions

​Hätte auch Erfurt sein Heimspiel gewonnen, wäre der Heimtriumpf am Sonntag in der Oberliga Nord perfekt gewesen. So können sich die Limburger auf die Fahne schreibe...