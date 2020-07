Lesedauer: ca. 1 Minute

​Mit Tom Schmitz bleibt auch der letztjährige Kapitän des U23-Teams des Krefelder EV an Bord.

Mit seinen 23 Jahren verfügt Tom Schmitz bereits über die Erfahrung von 114 Oberliga-Spielen und zählt zu den Stützen in der Abwehr. Zusätzlich lief er in der vergangenen Saison sechsmal für den KEV-Kooperationspartner, die Löwen Frankfurt, in der DEL2 auf. Ein besonderes Highlight für Schmitz war sicher der Einsatz beim Winter Game gegen die Roten Teufel Bad Nauheim, das im Offenbacher Fußballstadion vor über 15.000 Zuschauern ausgetragen wurde. Ein

Auch in der kommenden Saison wird Tom Schmitz mit einer Förderlizenz für die Löwen Frankfurt ausgestattet und dort nach Möglichkeit weitere Spielpraxis in der DEL2 erhalten.

Schmitz durchlief alle Stationen im Krefelder Nachwuchs und erhielt nach seiner letzten DNL-Saison einen Vertrag bei den Profis, sammelte Spiepraxis in der Oberliga sowohl in Duisburg als auch in Herne. Nach einer schweren Verletzung und einer harten Saison in Herne wollte der junge Verteidiger kurzfristig seine Karriere zugunsten seines Studiums beenden, entschied sich jedoch glücklicherweise für den KEV und seine Eishockey-Laufbahn parallel zum Studium und war in der ersten KEV-Oberligasaison Kapitän des jungen Krefelder Teams. In der kommenden Saison wird er an der Seite von Neu-Kapitän Adrian Grygiel sicher wieder eine leitende Rolle innehaben. In 30 Spielen erzielte Schmitz drei Tore und vier Vorlagen für den KEV.

„Ein Wechsel kam für mich nicht in Frage. Ich fühle mich hier beim KEV wahnsinnig wohl und darf gemeinsam mit Freunden Eishockey spielen, die mich schon seit meiner Bambini-Zeit begleiten. Ich freue mich mit dem Team den nächsten Schritt machen zu können, wir wollen diese Saison unbedingt in die Playoffs und dafür werden wir alles geben“, sagt Tom Schmitz.