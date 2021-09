Lesedauer: ca. 1 Minute

​Mit Tim Marek befindet sind ein neuer Verteidiger im Tryout bei den Rostock Piranhas, den der ein oder andere Fan sicherlich noch aus der Saison 2015/16 kennt.

In der damaligen Saison kam Marek in 42 Spielen auf 20 Punkte. Danach folgten die Stationen Hamburg, Hannover, Halle, Sonthofen und Limburg. Jetzt ist Marek wieder in Rostock zurück und empfiehlt sich für eine erneute Verpflichtung. Die Entscheidung soll nach dem kommenden Wochenende und dem Spiel gegen die Icefighters Leipzig fallen.

„Durch den kurzfristigen Ausfall von Werner Hartmann mussten wir noch einmal aktiv werden, auch wenn der Markt zu diesem Zeitpunkt schon sehr übersichtlich ist. Mit Tim haben wir aber einen alten Bekannten, der in den vergangenen Jahren weiter Erfahrungen sammeln konnte und heute auch deutlich reifer ist“, so REC-Vizepräsident Christian Trems.