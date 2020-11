Lesedauer: ca. 1 Minute

​Wenn die Herforder Ice Dragons am Freitag im Heimspiel gegen die Rostock Piranhas in die Oberliga starten, wird Florian Böhm nicht mehr im Kader der Ostwestfalen stehen. Der 29-jährige Stürmer bat um Auflösung seines Vertrages, da die Belastung und der zeitliche Aufwand für ihn einfach zu groß wurden.

Allerdings darf Chefcoach Jeff Job auch ein neues Gesicht im Kader der Ice Dragons begrüßen. Mit Tim Lucca Krüger wechselt ein Spieler nach Herford, der trotz seiner noch jungen 22 Jahren bereits über eine Menge Erfahrung in der DEL2 und der Oberliga verfügt. 2016 debütierte Krüger im Profibereich für die Kassel Huskies und kam für den Kooperationsverein des HEV auf über 50 Einsätze in der DEL2. Hinzu kommen über 90 Einsätze in der Oberliga, bei denen er auf insgesamt 43 Scorerpunkte kam. Zuletzt spielte der Herforder Neuzugang bei den Füchsen Duisburg. Da Tim Lucca Krüger bereits Teile der Vorbereitung als Tryout-Spieler für die Ostwestfalen absolvierte und auch beim ersten Vorbereitungsspiel in Kassel zum Einsatz kam, wird er in seinem neuen Team keinerlei Anlaufschwierigkeiten haben. In Herford wird er zukünftig mit der Rückennummer 72 auflaufen.