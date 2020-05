Lesedauer: ca. 1 Minute

​Der erste Neuzugang für die kommende Saison steht fest. Mit dem 21-jährigen Tim Heyter verpflichten die EXA Icefighters Leipzig einen Verteidiger, der in den letzten beiden Jahren schon in der DEL2 aktiv war.

„Ich habe Tim in den Play-offs der Dresdner Eislöwen vorletzte Saison spielen sehen. Es war beeindruckend zu sehen, wie stabil, ruhig und sachlich er in diesen Spielen aufgetreten ist“, sagt sein neuer Coach Sven Gerike. Da Tim Heyter auch mit einer Förderlizenz nach Erfurt ausgestattet war, konnte sich unser Coach auch im direkten Vergleich von ihm überzeugen. „Ich hätte nach den Leistungen, die ich während der DEL2-Playoffs 2018/19 gesehen habe, nicht erwartet Tim in Erfurt spielen zu sehen. Aber so konnte ich meine ersten Eindrücke bestätigen“, fügt Gerike noch hinzu.

Tim Heyter wurde in Bad Muskau geboren. Ausgebildet wurde er in Weißwasser, bevor er mit 17 Jahren nach Dresden in die Deutsche Nachwuchsliga wechselte. Hier spielte er zwei Spielzeiten, bevor er 2018 das erste Mal in der DEL2 für die Eislöwen auflaufen durfte. 54 Spiele absolvierte der Verteidiger in der zweiten Liga. Weitere 58 Spiele in der Zeit von September 2018 bis März 2020 kommen für die Black Dragons aus Erfurt dazu. „Er bringt alles mit, was ich von einem Verteidiger erwarte: Zweikampfstark, läuferisch gut, körperlich stabil und eine gute Technik. Mit Tim verstärken wir unsere Abwehr!“, ist die Einschätzung unseres Coaches.

Für den jungen Abwehrspieler ist der Schritt nach Leipzig gut durchdacht. „Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Leipzig. Als junger Spieler hoffe ich dem Team weiterhelfen zu können und dabei viel Spielpraxis und Erfahrung zu sammeln“, war das erste Statement von Heyter, der bei den Icefighters mit der Nummer 42 auflaufen wird. Dann fügt er noch hinzu: „Zwei Dinge haben mich als Gegner der Leipziger beeindruckt: Die Art und Weise, wie das Team auftrat und gespielt hat und natürlich die Stimmung der Fans. Beides passt einfach.“