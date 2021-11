Lesedauer: ca. 1 Minute

​Es geht an der Spitze der Oberliga Nord weiter wie bisher. Beide Topteams, die Saale Bulls Halle und die Tilburg Trappers, gewannen am Freitag ihre Spiele, wobei beide zwar stellenweise Probleme mit dem Gegner hatten, diesen letztendlich aber doch niederhalten konnten.

Auch bei den direkten Verfolgern gab es (fast) keine Änderungen. Während sich die Hannover Scorpions in Rostock ziemlich strecken mussten, aber den Niedergang der letzten Wochen beenden konnten, leisteten sich die Hannover Indians gegen Herne eine Heimniederlage nach Verlängerung. Zum Glück für die Niedersachsen mussten auch die Leipziger in Diez-Limburg in die Overtime. Direkt hinter Leipzig die Crocodiles Hamburg, die mit Essen keine Mühe hatten. Herne konnte zwar etwas für das eigene Punktekonto und Kopf machen, musste aber die Crocos auf Grund der eigenen Verlängerung noch einen weiteren Punkt davonziehen lassen. Jetzt beträgt der Rückstand schon sieben Punkte.

Kleine Verschiebung auf Platz acht. Die spielfreien Erfurter mussten Herford vorbeiziehen lassen, haben jetzt noch drei Punkte Vorsprung auf Rostock. Am Tabellenende tat sich nichts. Drei der vier Teams verloren ihre Begegnungen, lediglich Krefeld musste wegen eines Spielausfalls zusehen. Besonders beeindruckend die Aufholjagd der Hammer Eisbären in Halle, wo sie innerhalb von nur sieben Minuten von 0:6 auf 5:6 aufholten und den Favoriten in arge Bedrängnis brachten.

Rostock Piranhas – Hannover Scorpions 5:7 (4:3, 0:1, 0:3)

Rostock: Mark Ledlin (2), August von Ungern-Sternberg (2), Sean Morgan; Scorpions: Christoph Kabitzky (2), Tyler Gron, Thomas Supis, Christoph Koziol, Mario Valery Trabucco, Louis Trattner.

Hannover Indians – Herner EV Miners 4:5 (0:1, 2:1, 2:2, 0:1) n.V.

Indians: Kyle Gibbons, Niko Selivanov, Christian Christmann, Branislav Pohanka; Herne: Marcus Marsall (3), Denis Fominych, Sebastian Moberg.

Saale Bulls Halle – Hammer Eisbären 7:5 (2:0, 4:0, 1:5)

Hamm: Tatu Vihavainen(2), Dennis Gulda, Joonas Niemelä, Patrick Schmid, Dennis Schütt, Lukas Valasek; Hamm: Michal Spacek(2), Artjom Alexandrov, Christopher Schutz, David Trivellato.

Crocodiles Hamburg – Moskitos Essen 4:1 (3:1, 0:0, 1:0)

Hamburg: Dennis Reimer, Maximilian Schaludek, Norman Martens, Sam Verelst; Essen: Toni Lamers.

EG Diez-Limburg – Icefighters Leipzig 2:3 (1:0, 0:0, 1:2, 0:1) n.V.

Limburg: David Lademann, Thomas Matheson; Leipzig: Oliver Noack, Ian Farrell, Robin Slanina.

Herforder EV – Tilburg Trappers 2:5 (1:2, 1:0, 0:3)

Herford: Max Pietschmann, Quirin Stocker; Tilburg: Giovanni Vogelaar, Kevin Bruijsten, Delany Hessels, Ties van Soest, Brett Bulmer.