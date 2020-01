Lesedauer: ca. 1 Minute

​Vom 6. bis zum 9. Februar geht die niederländische Nationalmannschaft auf große Reise – und mit ihr zahlreiche Spieler des Oberligisten Tilburg Trappers. Denn dann findet die dritte Runde der olympischen Vorqualifikation statt. Das Oranje-Team spielt in Nursultan gegen Gastgeber Kasachstan, Polen und die Ukraine um ein Ticket für die finale Qualifikation.

Das bedeutet auch, dass ein Spiel der Trappers in der Oberliga verlegt werden muss. Die für den 9. Februar vorgesehene Partie in Tilburg gegen den Herner EV wird nun am Dienstag, 18. Februar, um 20 Uhr ausgetragen. Für die Trappers bliebt der 7. Februar ein Problem. Dann muss der Spitzenreiter bei den Rostock Piranhas antreten – was auch so bleibt. „Rostock hatte keine Möglichkeit, das Spiel zu verlegen“, erklärt Bo Subr, der Trainer der Trappers. „Wir werden daher ohne unsere Nationalspieler in Rostock antreten müssen. Junioren und Spieler unserer zweiten Mannschaft werden das Team in dieser Partie ergänzen“, so Subr.