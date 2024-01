Klarer Sieg in Halle

Lesedauer: ca. 1 Minute

​Mit einem 5:1-Erfolg in Halle überholten die Tilburg Trappers in die Moskitos Essen in der Oberliga Nord und stehen nun auf Platz zwei.

Allerdings steht der Erfolg noch auf recht tönernen Füßen, denn die Trappers haben jetzt ein Spiel mehr in der Bilanz stehen als Essen, so dass die Moskitos in der Punktebilanz pro Spiel immer noch mit 0,03 Zählern vor den Trappers stehen. Gegner Saale Bulls Halle hätte die Hannover Indians seinerseits überholen können, verpasste aber die Gelegenheit und bleibt somit auf Platz sechs mit einem Punkt Vorsprung auf die Hammer Eisbären.



Saale Bulls Halle – Tilburg Trappers 1:5 (0:2, 1:2, 0:1)

Obwohl optisch gleichstark, waren die Bulls im Dienstag-Nachholspiel gegen die Tilburg Trappers chancenlos. Im ersten Drittel gingen die Niederländer durch Ties van Soest, einen ihrer besten Spieler in den letzten Wochen, in Führung und der gleiche Akteur gab auch zwei Minuten später Huisman die Möglichkeit, auf 2:0 zu erhöhen, die dieser auch nutzte. Das Anschlusstor in der 24. Minute von Stas ließ die Bulls-Anhänger hoffen, aber die Niederländer ließen sich nicht aus der Reserve locken. Nur wenige Minuten später erhöhte Verkiel auf 3:1 und im letzten Drittel machten die Trappers mit zwei weiteren Toren, einmal durch Hermens und einmal durch Vogelaar den Sack zu.

Tore: 0:1 (06:42) Ties van Soest, 0:2 (08:41) Jan Huisman (van Soest, Muller), 1:2 (23:50) Sergei Stas (Suchomer, Bassler), 1:3 (28:23) Jordy Verkiel (Hessels, Hofland), 1:4 (32:57) Max Hermens (de Hondt, Oliver), 1.5 (47:33) Giovanni Vogelaar (Oliver, de Hondt)