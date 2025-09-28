Oberliga kompakt

Tilburg Trappers siegen im Topspiel gegen die Scorpions – Bad Tölz macht es zweistellig

28.09.2025, 21:27 Uhr Lesedauer: 3 Minuten

Das war ein echtes Topspiel in der Oberliga: Die Tilburg Trappers lagen gegen die Hannover Scorpions nach 40 Minuten zurück, gewannen aber mit 5:3. Die Tölzer Löwen lagen ebenfalls zurück – und überrannten die Stuttgart Rebels schließlich mit 12:4. Derweil freute sich Michel Weidekamp, der Torhüter der Selber Wölfe, über einen Shutout im Spiel beim SC Riessersee.

Das Spitzenspiel der Oberliga Nord hielt, was es den 2338 Fans im IJsportcentrum Stappegoor versprochen hatte. Die gastgebenden Tilburg Trappers setzten sich dabei mit 5:3 (0:0, 2:3, 3:0) gegen die Hannover Scorpions durch. Ein Drittel lang tasteten sich die beiden Topteams ab, ehe es im zweiten Abschnitt rund ging. Zweimal gingen die Niederländer durch Donny van Belkum und Danni Bindels in Führung, doch die Wedemärker fanden nicht nur zweimal die passende Antwort, sondern gingen noch vor der zweiten Pause durch Sahir Gill in Führung. Allerdings ging es nach Wiederbeginn schnell. Tilburgs Torjäger Phil Marinaccio brauchte nur 28 Sekunden, um die Partie auszugleichen. Die Mellendorfer mühten sich zwar um den erneuten Führungstreffer, doch Matt McLeod zog bei einem Konter leicht nach innen und traf mit einen Handgelenkschuss zum 4:3 (51.). Die Scorpions nahmen drei Minuten vor Ende in Überzahl ihren Goalie vom Eis, doch Trappers-Goalie Ruud Leeuwesteijn ließ keinen Treffer mehr zu. Kurz vor Schluss setzte Marinaccio den Schlusspunkt.

Der Herner EV präsentiert sich weiterhin in guter Form und besiegte die Hammer Eisbären mit 5:4 (2:1, 2:2, 1:1). Die Gysenberger legten stets vor, während den Gästen bis zum 3:3 immer die richtige Antwort einfiel. Entscheidend war schließlich das Herner 5:3 von Nicholas Ford (44.). Die Eisbären, für die Dominik Lascheit zweimal traf, stellten zwar den Anschluss her, aber für Punkte reichte es nicht.

In der Oberliga Süd feierte DEL2-Absteiger Selber Wölfe einen verdienten 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)-Auswärtssieg beim SC Riessersee – und Torhüter Michel Weidekamp einen Shutout. In einem spannenden Spiel hielten die Gastgeber aus Garmisch 35 Minuten lang ein torloses Remis, ehe Eric Doronin die Gäste auf die Siegerstraße brachte. Zu Beginn des Schlussabschnitts überstanden die Gäste eine Unterzahlsituation – und schlugen dann selbst im Powerplay durch Thomas Gauch zu. Kurze Zeit später stellte Christopher Schutz den Endstand her.

Die Stuttgart Rebels ließen in ihren letzten beiden Heimspielen aufhorchen, auswärts setzte es nun aber eine üble Klatsche. Die Tölzer Löwen ließen beim 12:4 (2:1, 4:2, 6:1) überhaupt nichts anbrennen. Die Hälfte der 16 Treffer fiel übrigens in Überzahl – und so führte Stuttgart sogar zwischenzeitlich mit 3:2. Florian Kästele erzielte drei Treffer, Tomi Piipponen war an der Hälfte aller Tölzer Treffer beteiligt.

Die weiteren Ergebnisse:

Oberliga Nord:

Black Dragons Erfurt – Icefighters Leipzig 5:4 (2:0, 1:1, 1:3, 1:0) n.P.

Herforder EV – EC Hannover Indians 2:3 (0:1, 1:1, 1:1)

Rostock Piranhas – Saale Bulls Halle 0:3 (0:0, 0:0, 0:3)

Oberliga Süd:

EV Lindau Islanders – Heilbronner Falken 1:2 (1:0, 0:2, 0:0)

EC Peiting – Höchstadter EC 4:3 (0:1, 2:2, 1:0, 1:0) n.V.

EV Füssen – Memminger Indians 1:6 (0:4, 1:1, 0:1)

Passau Black Hawks – Erding Gladiators 6:5 (0:1, 1:1, 5:3)

Deggendorfer SC – Bayreuth Tigers 8:2 (4:0, 2:0, 2:2)

CEHL:

Liège Bulldogs – EHC Neuwied 3:6 (0:0, 1:2, 2:4)