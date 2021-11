Lesedauer: ca. 5 Minuten

​Die Überraschung des elften Spieltags in der Oberliga Nord war weniger der Sieg der Tilburg Trappers über die Hannover Scorpions, sondern mehr die Höhe: 7:1! Damit verhalfen die Niederländer auch den Hannover Indians zum Sprung auf Platz zwei.

Der Platz an der Sonne wird weiterhin von den Hallenser Saale Bulls gehalten, die sich auch in Limburg keine Blöße gaben. Direkt hinter den Scorpions stehen jetzt die Leipziger Icefighters, die punktgleich sind. Nach der Niederlage in Hamburg haben die Herner jetzt schon vier Punkte Rückstand auf Leipzig, und auch der sechste Platz ist nicht sicher, denn mit dem Erfolg im direkten Vergleich sind ihnen die Hamburger auf der Spur.

Tilburg Trappers – Hannover Scorpions 7:1 (1:0, 5:0, 1:1)

Das sogenannte Spitzenspiel der Oberliga Nord wurde zu einer recht einseitigen Angelegenheit. Die Trappers, die schon im ersten Drittel die Hosen anhatten, überrannten die favorisierten Gäste im zweiten Drittel um in den letzten zwanzig Minuten in den Verwaltungsmodus zu wechseln. Während bei den Scorpions lediglich Back-up-Keeper Ansgar Preuß halbwegs zu gefallen wusste, weil er im letzten Drittel nur noch ein Gegentor kassierte, hatten die Tilburger im Trio Giovanni Vogelaar, Diego Hofland und Brett Bulmer ihre stärksten Kräfte. Diese drei kamen am Ende auf 13 von maximal 21 Punkten und waren von der gegnerischen Abwehr kaum aufzuhalten. Entscheidend für den Absturz der Scorpions war der Zeitraum zwischen der 27. und 32. Spielminute. In dieser Zeit erhöhten die Trappers von 1:0 auf 5:0, wobei drei Überzahltore mit im Spiel waren. Das einzige Tor der Scorpions markierte Robin Just zum Spielstand 1:6.

Tore: 1:0 (03:26) Jordy van Oorschot (van Soest, Bulmer), 2:0 (27:56) Diego Hofland (Vogelaar, Bulmer 5-4), 3:0 (28:27) Janne de Bonth (van der Schuit), 4:0 (30:50) Brett Bulmer (Vogelaar, Hofland 5-4), 5:0 (32:22) Reno de Hondt (Hofland, Vogelaar 5-4), 6:0 (36:34) Tijs Jacobs (Hofland, Sars), 6:1 (51:09) Robin Just (Knaub, Reiß), 7:1 (58:35) Gino Vogelaar (Bulmer, Hofland 5-4).

Icefighters Leipzig – Rostock Piranhas 7:2 (1:1, 2:0, 4:1)

Die Piranhas zeigten in Leipzig eine engagierte Leistung, konnten jedoch dem Druck der Leipziger nur zwei Drittel standhalten. Danach zogen die Gastgeber auf 7:2 davon, wobei den Leipzigern die beiden letzten Tore in den letzten zwei Minuten gelangen. Bester Gastspieler war Neuzugang Jesse-Ray Dudas, dem erneut zwei Tore gelangen. Beste Spieler auf Leipziger Seite waren Michael Burns, Connor Hannon und Maximilian Spöttel, dem jeweils drei Scorerpunkte gelangen.

Tore: 1:0 (14:06) Felix Stopinski (Spöttel, Wolter), 1:1 (18:45) Jesse-Ray Dudas (Ledlin, Pauker 5-4), 2:1 (30:02) Michael Burns (Noack, Hannon), 3:1 (37:39) Robin Slanina (Hon, Riekkinen), 4:1 (41:02) Connor Hannon (Spöttel, Burns), 5:1 (43:34) Ian Farrell (Klaus, Miguez), 5:2 (48:51) Jesse-Ray Dudas (Ledlin, Balla), 6:2 (58:45) Maximilian Spöttel (Burns, Hannon ), 7:2 (59:23) Oliver Noack (Klaus, Schön).

Hammer Eisbären – Black Dragons Erfurt 6:3 (0:2, 2:1, 4:0)

Eine kleine Überraschung schafften die Eisbären, die bereits am Freitag die Scorpions ziemlich ärgerten. Nach 25 Minuten führten die Erfurter gar mit 3:1 und zehn Minuten vor Schluss lagen die Black Dragons immer noch mit einem Tor vorn. Dann erwachten die Eisbären, schossen innerhalb von nur 200 Sekunden vier Tore. Schütze des Game Winning Goals war zum 4:3 dabei Neuzugang Artyom Alexandrow, der erst vor einer Woche von den Hannover Indians nach Hamm gewechselt war. Für die, fast schon als sicherer Sieger, aussehenden Erfurter traf Maurice Kiel zweimal, ein Tor erzielte Louis Anders. Für Hamm brillierte vor allem Kevin Trapp, der dreimal Erfurts Keeper Konstantin Kessler überwinden konnte.

Tore: 0:1 (11:53) Maurice Keil (Gulda, Wunderlich), 0:2 (19:05) Louis Anders (Schmid, Schümann), 1:2 (24:14) Kevin Trapp (Spacek, Furda), 1:3 (24:27) Maurice Keil (Anders), 2:3 (39:37) Kevin Trapp (Alexandrov, Roach), 3:3 (52:02) Jonas Hoppe (Lichnovsky, Limböck), 4:3 (52:35) Artyom Alexandrov (Roach, Schütz), 5:3 (54:42) Kevin Trapp (Junge, Furda 5-4), 6:3 (55:22) Christopher Schutz (Spacek, Dotter).

Moskitos Essen – Krefelder EV U23 8:5 (2:2, 4:2, 2:1)

Ein Torfestival bekamen die 828 Zuschauer in Essen zu sehen. Auch wenn die Qualität nicht immer stimmte, spannend war die Partie. Interessantes Detail am Rande. Trotz der 13 Tore fiel kein Tor in Über- oder Unterzahl. Beste Scorer auf Essener Seite waren Mitch Bruijsten und Dominik Luft mit je vier Scorerpunkten, auf Krefelder Seite überzeugte Luca Hauf am meisten, dem auch vier Punkte gelangen.

Tore: 0:1 (08:27) Luca Hauf (Grygiel, Mahkovec), 1:1 (09:19) Enrico Saccomani (Bruijsten, Luft), 1:2 (09:53) Marcel Mahkovec (Grygiel, Hauf), 2:2 (12:34) Dominik Luft (Zajic, Glemser), 3:2 (20:56) Andre Huebscher (Spelleken, MacLeod), 4:2 (24:49) Mark Zajic (Huebscher, MacLeod), 5:2 (26:42) Mike Glemser (Luft, Bruijsten), 5:3 (34:35) Markus Freis (Mass, Hauf), 5:4 (35:27) Tim Dreschmann (Schitz, Maierhofer), 6:4 (36:26) Stephan Kreuzmann (Bruijsten, Luft), 7:4 (41:45) Florian Spelleken (Mac Leod, Zajic), 8:4 (59:07) Mitch Bruijsten (Vinci, Spelleken), 8:5 (59:19) Adrian Grygiel (Hauf, Schaaf).

EG Diez-Limburg – Saale Bulls Halle 3:6 (1:2, 1:2, 1:2)

Ein verdienter Erfolg des Tabellenführers, der jedoch 47 Minuten Schwerstarbeit leisten musste, ehe die drei Punkte in trockenen Tüchern waren. Erst das Tor von Joonas Niemelä in der 47. Minute zum 5:3 brachte Halle in sicheres Fahrwasser. Davor hatten Kyle Brothers, Thomas Matheson und Tom Voronow mit ihren Toren die Gäste in Stress versetzt. Die taktisch sicheren Hallenser konnten jedoch im letzten Drittel noch einmal einen Gang hoch schalten. Beste Gästespieler waren neben Joonas Niemelä noch Roman Pfennings, Philipp Halbauer und Patrick Schmid, die zusammen 13 Scorerpunkte einheimsten.

Tore: 0:1 (01:56) Patrick Schmid (Halbauer, Valasek 5-4), 0:2 (10:21) Joonas Niemelä (Pfennings, Schmid), 1:2 (12:47) Kyle Brothers (Matheson, Bettahar), 2:2 (27:12) Thomas Matheson (Voronow), 2:3 (31:03) Roman Pfennings (Niemelä, Halbauer), 2:4 (38:30) Tatu Vihavainen (Valasek, Stas), 3:4 (43:01) Tom Voronow (Brothers, Slaton 5-4), 3:5 (47:42) Joonas Niemelä (Pfennings, Schmid), 3:6 (58:42) Roman Pfennings (Vihavainen, Halbauer).

Hannover Indians – Herforder EV 4:1 (3:1, 1:0, 0:0)

In einem stellenweise recht harten Spiel setzten sich die favorisierten Indians gegen hartnäckige Westfalen durch. Besonders der Start beeindruckte. Gleich der erste Angriff der Herforder traf ins Schwarze. Philipp Brinkmann verwandelte eine Vorlage von Weikamp bereits nach 32 Sekunden. Die Indians beeindruckte dieser frühe Rückstand nicht. Parker Bowles und Robin Palka drehten innerhalb von nur dreißig Sekunden das Ergebnis. Noch im gleichen Drittel erhöhte Igor Bacek auf 3:1. Im zweiten Drittel erhöhte Mike Mieszkowski auf 4:1. Kurz danach kam es zur einzigen unschönen Szene, als der Herforder Elvijs Biezaijs den Hannoveraner Stürmer Robin Palka mit einem Foul verletzte und sich dafür eine Fünfer plus Spieldauer einhandelte.

Tore: 1:0 (00:32) Philipp Brinkmann (Weikamp), 1:1 (01:59) Parker Bowles (Bacek, Pohanka), 2:1 (02:24) Robin Palka (Kiss), 3: 1(16:06) Igor Bacek (Bowles, Pohanka), 4:1 (32:02) Mike Mieszkowski (Bowles, Turnwald).

Crocodiles Hamburg – Herner EV Miners 4:2 (2:0, 1:1, 1:1)

In einem, bis zur letzten Sekunde, spannenden Spiel setzten sich die heimischen Crocodiles gegen die Herner Minenarbeiter durch. Die Begegnung war überraschend fair mit insgesamt nur zwölf Strafminuten. Auch die Tore fielen alle bei personeller Gleichheit. Dabei sahen die Hamburger schon wie der sichere Sieger aus, als sie nach 26 Spielminuten 3:0 führten. Dann kam Herne zurück, verkürzte bis zur 57. Minute auf 2:3, ehe Schaludek mit dem 4:2 endgültig den Crocodiles drei Punkte sicherte. Herausragend dabei auf Hamburger Seite Norman Martens mit drei Assists.

Tore: 1:0 (08:56) Adam Domogalla (Suchomer, Martens), 2:0 (12:21) Carl Zimmermann (Habel, Östling), 3:0 (26:14) Sam Verelst (Domogalla, Martens), 3:1 (28:27) Tomi Wilenius (Komov, Ziolkowski), 3:2 (56:55) Robert Peleikis (Liesegang, Ackers), 4:2 (59:41) Maximilian Schaludek (Östling, Martens).