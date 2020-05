Lesedauer: ca. 1 Minute

​Der 21-jährige Thore Weyrauch bleibt den Hannover Indians erhalten und unterschrieb am heutigen Sonntag einen Ein-Jahres-Vertrag, der ihn bis 2021 bindet.

Thore Weyrauch war 2017 nach fünf Jahren in Krefeld in die USA gewechselt, hatte dort in der Western States Hockey League für die Superior Rough Riders in Colorado gespielt, für die er in 56 Spielen auf stolze 88 Punkte kam. 2018 zog es ihn nach Niedersachsen, wo er eine Ausbildung absolvierte und gleichzeitig für die Indians auf Punktejagd ging. Bereits in der ersten Saison erzielte er 26 Punkte in 52 Spielen, in der letzten Saison waren es 43 in nur 44 Spielen.