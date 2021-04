Lesedauer: ca. 1 Minute

​Die Crocodiles Hamburg haben den Vertrag mit Thomas Zuravlev um ein Jahr verlängert. Der Stürmer kehrte 2019 zu den Crocodiles zurück und geht nun in seine fünfte Spielzeit im Dress der Farmsener.

„Das Gespräch mit Göschy hat keine fünf Minuten gedauert. Ich bin in Hannover geboren, aber Hamburg ist meine Wahlheimat. Es ist unglaublich, wie sich hier um die Spieler gekümmert wird, damit jeder glücklich ist. Das habe ich in keinem anderen Verein so erlebt. Die Mannschaft ist super, sportlich läuft es für mich und das Team gut, da musste ich nicht über eine Verlängerung nachdenken. Ich freue mich, dass es für uns in der fünften Jahreszeit weitergeht und ich auch danach noch Teil des Teams bleibe“, sagt der 28-Jährige.

Der gebürtige Hannoveraner wechselte 2016 an die Elbe und stürmte bis 2018 für die Crocodiles. Nach Stationen bei den Saale Bulls Halle (13 Spiele, 3 Tore, 3 Vorlagen), dem Herner EV (36 Spiele, 13 Tore, 13 Vorlagen) und den Moskitos Essen (11 Spiele, 4 Tore, 4 Vorlagen) folgte 2019 die Rückkehr nach Hamburg. In 159 Spielen im Dress der Crocodiles erzielte der Angreifer 79 Tore und bereitete 130 Treffer vor.

„Zura bringt gute Laune in die Kabine und ganz viel Qualität auf das Eis. Es freut uns sehr, dass er hier so glücklich ist und so konstant seine Fähigkeiten zeigt. Wir werden noch viel Spaß mit ihm haben“, so Geschäftsführer Sven Gösch.