Lesedauer: ca. 1 Minute

​Der Herforder EV verstärkt sich in der kommenden Oberliga-Saison mit DNL-Spieler Dennis König. Der 20-jährige Verteidiger wechselt aus der U20 der Düsseldorfer EG nach Ostwestfalen und kann auf eine beachtliche Anzahl von Spielen in den höchsten deutschen Nachwuchsligen zurückblicken.

Mit über 150 DNL-Einsätzen zählt König zu den Top 10 Deutschlands und durchlief nach seinem Wechsel vom Neusser EV sämtliche Nachwuchsteams der DEG ab der Altersklasse U8. In der vergangenen Saison setzte er mit dem Spiel gegen die Jungadler Mannheim einen Meilenstein in seiner noch jungen Karriere, indem er das 150. Match in der DNL bestritt. Nach 163 Einsätzen in der höchsten deutschen U18- und U20-Liga sowie weiteren 59 Auftritten in der Schüler-Bundesliga ist nun der Herforder EV seine erste Seniorenstation.