​Aus der Regionalliga Ost wechselt von der U-23-Mannschaft der Lausitzer Füchse Luca Ladusch an die Ostseeküste und wird künftig für die Rostock Piranhas stürmen.

Der 21-jährige Angreifer kommt aus der Schule des ES Weißwasser und spielte von 2015 bis 2020 in den Nachwuchsmannschaften des ERC Ingolstadt. In dieser Saison schloss er sich wieder den Lausitzer Füchsen an und spielte für die U23 in der Regionalliga Ost.