​Exakt an seinem 22. Geburtstag melden die Hannover Scorpions den Vertragsabschluss mit Steven Raabe. Der Verteidiger, der in den vergangenen beiden Jahren als Förderlizenzspieler von den Grizzlys Wolfsburg ausgeliehen war, hat für die kommende Saison einen direkten Vertrag mit den Scorpions geschlossen.

„Wir bedanken uns noch einmal sehr herzlich bei den Grizzlys, dass Steven in den zwei Jahren bei uns spielen durfte“, so Sportchef Eric Haselbacher. Raabe, der in der vergangenen Saison als Verteidiger insgesamt 38 Scorerpunkte erzielte, hat sich in den letzten beiden Jahren sportlich außerordentlich gut entwickelt“, so Coach Kevin Gaudet. „Wir sind glücklich, dass das doch noch geklappt hat“, so Sportchef Eric Haselbacher, da wir nicht der einzige Verein waren, der gesteigertes Interesse an Steven hatte.“