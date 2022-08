Lesedauer: ca. 1 Minute

​Die EG Diez-Limburg sichert sich ein weiteres Jahr die Dienste von Steve Slaton. Der gebürtige US-Amerikaner mit deutschem Pass verlängert seinen Vertrag und bleibt den Rockets treu.

Steve Slaton zeigte sich in den letzten beiden Jahren als äußerst flexibel und spielte nicht nur als Verteidiger, sondern half dem Team auch zeitweise als Center weiter. In der kommenden Saison soll er der jungen Abwehr mit seiner Erfahrung die nötige Stabilität geben und dabei auch mit seiner Erfahrung den jungen Spielern helfen. Über genug Erfahrung verfügt Slaton. Zwölf Jahre spielte er in der zweithöchsten Liga Deutschlands bei Bad Nauheim, Bremerhaven und Kaufbeuren.

Slaton bestritt insgesamt 547 Zweitliga-Spiele und spielte für seinen langjährigen Verein Bremerhaven nach dem Aufstieg in die DEL auch 22 Spiele in der höchsten Liga Deutschlands. Für die Rockets stand er in den vergangenen beiden Jahren auch schon insgesamt 90 Mal auf dem Eis und verpasste kein einziges Meisterschaftsspiel der Rockets in der Oberliga Nord.