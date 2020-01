Lesedauer: ca. 1 Minute

​Die Starbulls Rosenheim sind kurz nach dem Jahreswechsel nochmal auf dem Transfermarkt aktiv geworden: Verteidiger Dennis Schütt wechselt zum 15. Januar vom Nord-Oberligisten Hannover Scorpions an die Mangfall.

Die Starbulls Rosenheim haben sich mit dem 28-jährigen Verteidiger Dennis Schütt verstärkt. Der in Salzgitter geborene Schütt wird ab dem 15. Januar für das Team von John Sicinski aufs Eis gehen.

Schütt begann seine Eishockey Karriere bei den Hannover Indians. Im Alter von 16 Jahren wechselte Schütt im Jahr 2007 bereits schon einmal nach Rosenheim und absolvierte dabei 70 Partien für das DNL-Team der Starbulls. Im Folgejahr schnupperte er bereits erste „Profiluft“ und stand in insgesamt 27 Spielen in der Oberliga-Mannschaft der Starbulls auf dem Eis.

Dort fiel er dem damaligen Zweitligisten aus München auf, der ihn für die Folgesaison verpflichtete und beim Kooperationspartner aus Klostersee einsetzte. Dort blieb er für drei Jahre beim EHC Klostersee und war Teil der Mannschaft, die 2010/2011 das Oberliga Finale erreichte und dort gegen den SC Riessersee unterlag.

Zur Spielzeit 2012/13 wechselte Schütt zum VER Selb. Hier konnte er neben einem soliden Defensivspiel die schon in Klostersee gezeigte Offensivstärke bestätigen: In 136 Spielen sammelte er insgesamt 63 Scorerpunkte (17 Tore und 46 Assists).

Anschließend ging es für Schütt in der Saison 2015/2016 zurück in den Norden, genauer gesagt zu seinem Heimatverein, den Hannover Indians. In dieser Spielzeit am Pferdeturm errang er Platz 16 der Scorerliste (72 Punkte) und wurde als bester Verteidiger der gesamten Eishockey-Oberliga ausgezeichnet.

Diese hervorragenden Qualitäten blieben dem „Nachbarn“ aus der Wedemark nicht verborgen. Ab der Saison 2016/17 absolvierte Dennis Schütt invier Spielzeiten insgesamt 162 Partien für die Scorpions und verbuchte dabei in Summe 202 Scorerpunkte (29 Tore und 173 Assists) für sich.

Starbulls-Trainer John Sicinski zeigt sich sehr erfreut über die Verpflichtung von Dennis Schütt: „Dennis Schütt war in den vergangenen fünf Jahren einer der besten Verteidiger der gesamten Eishockey-Oberliga. Als wir von der Chance gehört haben ihn zu kriegen, mussten wir nicht lange überlegen. Durch seine DNL und Oberliga Zeit in Rosenheim kennt er den Standort und auch einige seiner neuen Teamkollegen, womit ihm die Eingewöhnung bei uns sicherlich recht leichtfallen wird. Dennis wird unser Aufbauspiel und unsere Offensive als Rechtsschütze ideal ergänzen und bestimmt zu einem wichtigen Baustein in unserem Kader werden. Eigentlich hatten wir keinen weiteren Neuzugang geplant, aber diese Chance zur Verstärkung wollten und konnten wir uns einfach nicht entgehen lassen, gerade auch im Hinblick auf die kommende Spielzeit 2020/21.“