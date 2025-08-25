Nach Ausfall von Emil Aronsson

Stürmer Chad Bassen wechselt zu den Icefighters Leipzig

25.08.2025, 18:48 Uhr Lesedauer: eine Minute

Die KSW Icefighters Leipzig sind noch einmal auf dem Transfermarkt tätig geworden und haben Stürmer Chad Bassen verpflichtet. Der Deutsch-Kanadier hatte in den beiden vergangenen Saisons beim damaligen DEL2-Team Selber Wölfe gespielt.

Der aus der kanadischen Provinz Alberta stammende 42-jährige Linksschütze verfügt über einen großen Erfahrungsschatz im deutschen Profieishockey. In der DEL hat er für Frankfurt, Straubing, Hamburg, Wolfsburg, Augsburg, Iserlohn und Nürnberg insgesamt 803 Erstligaspiele absolviert und 254 Scorerpunkte erzielt. Hinzu kommen 150 Spiele für Freiburg und Selb in der DEL2. Die vergangene Saison schloss er mit 27 Scorerpunkte ab.

„Chad ist ein Zwei-Wege-Stürmer, der jede Menge Erfahrung in unser Team bringt. Mit seiner Verpflichtung reagieren wir auch auf die Tatsache, dass uns Emil Aronsson bedauerlicherweise aus gesundheitlichen Gründen in den kommenden Wochen nicht zur Verfügung steht“, erläutert André Schilbach, sportlicher Leiter der KSW Icefighters.