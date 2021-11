Lesedauer: ca. 1 Minute

​Der 15. Spieltag der Oberliga Nord wurde (fast) ohne große Überraschungen absolviert. Das Führungstrio gewann ausnahmslos seine Spiele recht souverän.

Die Tilburg Trappers gewannen in Diez-Limburg recht locker mit 4:1, die Saale Bulls Halle besiegten die Black Dragons Erfurt, die am Freitag noch bei den Scorpions siegreich waren, nach mäßigem ersten Drittel mit 6:1 und die Scorpions nahmen die Hamburger Hürde beim 5:2 auch recht locker. Auch die nachfolgenden Indians (6:2 gegen Schlusslicht Hamm) und Leipziger (7:4 gegen Essen) gewannen ihre Spiele deutlich, auch wenn die Gegner starke Gegenwehr leisteten. Die Überraschung des Tages war jedoch der Einbruch der Herner in Rostock. Dass die Rostocker sich in guter Form befinden, war schon vor dem Spiel klar, aber das am Ende ein 7:0 herauskommen würde, nicht. Aus Herner Sicht genau das richtige Ergebnis zwischen Volkstrauertag und Totensonntag. Zu einem Torfestival kam es Herford, wo die heimischen Dragons trotz des Abgangs von Christoph Koziol den Krefelder Gästen neun Tore einschenkten. Beide Teams, Rostock wie auch Herford untermauerten mit ihren klaren Siegen ihren Anspruch auf die Pre-Play-offs. Die letzten vier Teams in der Tabelle, Essen, Diez-Limburg, Krefeld und Hamm unterlagen.



Saale Bulls Halle – Black Dragons Erfurt 6:1 (1:1, 2:0, 3:0)

Tore: Halle: Roman Pfennings (2), Lukas Valasek (2), Joonas Niemelä, Niklas Hildebrand; Erfurt: Enzo Herrschaft.

Icefighters Leipzig – Moskitos Essen 7:4 (1:2, 4:2, 2:0)

Tore Leipzig: Maximilian Spöttel (2), Sebastian Hon (2), Connor Hannon, Roberto Geiseler, Tim Heyter, ; Essen: Mitch Bruijsten, Davide Vinci, Mark Zajic, Aaron MacLeod

Rostock Piranhas – Herner EV 7:0 (2:0, 1:0, 4:0)

Tore Rostock: Lukas Koziol(2), August von Ungern-Sternberg(2), Justin Maylan, Jonas Gerstung, Kilian Steinmann; Herne: -

Herforder EV – Krefelder EV U23 9:5 (2:1, 4:2, 3:2)

Tore Herford: Rustams Begovs(3), Elvis Bezaijs(2), Marius Garten(2), Aaron Reckers, Ralf Rinke ; Krefeld: Marcel Mahkovec, Peter Kovacs, Tim Dreschmann, Edwin Schitz, Julius Bauermeister

Hannover Indians – Hammer Eisbären 6:2 (2:1, 3:1, 1:0)

Tore Indians: Mike Mieszkowski, Branislav Pohanka(2), Kyle Gibbons, Parker Bowles, Robin Palka; Hamm: Christopher Schutz, Kevin Trapp

EG Diez-Limburg – Tilburg Trappers 1:4 (0:1, 0:2, 1:1)

Tore Limburg: Kevin Lavallee; Tilburg: Brett Bulmer, Ties van Soest, Diego Hofland, Delany Hessels.

Crocodiles Hamburg – Hannover Scorpions 2:5 (1:1, 0:2, 1:2)

Tore Hamburg: Thomas Gauch, Adam Domogalla; Scorpions: Christoph Kabitzky, Robin Just, Mike Hammond, Mario Valery-Trabucco, Julian Airich.