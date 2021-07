Lesedauer: ca. 2 Minuten

​Der Deutsche Eishockey-Bund hat die Spielpläne für die Oberliga Nord und Oberliga Süd der Saison 2021/22 veröffentlicht. An der Oberliga Nord nehmen insgesamt 14 Teams teil, in der Oberliga Süd zwölf Mannschaften. Beide Ligen absolvieren eine Doppelrunde bis zum 6. März 2022, bevor ab dem 11. März 2022 die Pre-Play-offs im Modus Best-of-Three ausgetragen werden.

Außerdem starten beide Ligen mit einem offiziellen Eröffnungsspiel in die neue Spielzeit. Zum Auftakt der Oberliga Nord treffen am Freitag, 24. September, um 20 Uhr die Hannover Indians auf die Crocodiles Hamburg. Die restlichen Spiele des ersten Spieltags werden am 12. November nachgeholt (am spielfreien Freitag des Deutschland-Cups 2021).



Die Oberliga Süd beginnt am Donnerstag, 7. Oktober, um 20 Uhr mit dem Aufeinandertreffen des SC Riessersee und der Starbulls Rosenheim. Einen Tag später finden die restlichen Partien des ersten Spieltags statt. Während des Deutschland-Cups 2021 pausiert die Oberliga Süd.

Oberliga-Pla-yoffs und Relegation ab 11. März 2022

Die Pre-Play-offs finden ab dem 11. März 2022 statt (Best-of-Three), das Achtelfinale startet am 18. März 2022. Bereits ab diesem Zeitpunkt findet die Verzahnung der beiden Oberligen statt, alle regulären Play-off-Runden werden im Modus Best-of-Five absolviert. Der Meister der Oberliga-Saison 2021/22 steht spätestens nach Spiel fünf der MemmFinalserie am 1. Mai 2022 fest.

Am 11. März 2022 startet in beiden Ligen auch die Relegation: In der Oberliga Nord spielen die Teams von Platz 11 bis 14 in einer Round Robin den Absteiger (Platz 14) in den zuständigen Landesverband aus. In der Oberliga Süd findet eine Play-down-Serie (Best-of-Seven) zwischen den Teams auf den Plätzen 11 und 12 statt. Der Verlierer steigt ab.

Folgender Modus findet für den Aufstieg in die Oberliga Nord Anwendung: Zwischen den Meistern der Regionalligen Nord, der Ost und West findet eine Einfachrunde statt. Der Sieger steigt in die Oberliga Nord auf.

Für den Aufstieg in die Oberliga Süd wurde festgelegt: Der Meister der Regionalliga Südwest und der Meister der Bayernliga ermitteln in Hin- und Rückspiel (Freitag, 1. April 2022, Sonntag, 3. April 2022) den Aufsteiger in die Oberliga Süd.

So startet die Oberliga Nord:

24. September:

20.00 Uhr: Hannover Indians – Crcocodiles Hamburg

26. September:

15.00 Uhr: Tilburg Trappers – Rostock Piranhas

16.00 Uhr: Crocodiles Hamburg – Icefighters Leipzig

16.00 Uhr: Black Dragons Erfurt – Herner EV Miners

17.15 Uhr: Krefelder EV – Hannover Scorpions

18.15 Uhr: Saale Bulls Halle – Moskitos Essen

18.30 Uhr: Hammer Eisbären – Herforder EB

18.30 Uhr: EG Diez-Limburg – Hannover Indians

So startet die Oberliga Süd:

7. Oktober:

20.00 Uhr: SC Riessersee – Starbulls Rosenheim

8. Oktober:

19.30 Uhr: EC Peiting – Blue Devils Weiden

19.30 Uhr: EV Lindau Islanders – ECDC Memmingen Indians

19.30 Uhr: EV Füssen – Eisbären Regensburg

20.00 Uhr: Höchstadter EC – Passau Black Hawks

20.00 Uhr: Deggendorfer SC – HC Landsberg Riverkings

10. Oktober:

17.00 Uhr: Starbulls Rosenheim – EV Füssen

18.00 Uhr: ECDC Memmingen Indians – SC Riessersee

18.00 Uhr: HC Lansdberg Riverkings – EV Lindau Islanders

18.30 Uhr: Passau Black Hawks – EC Peiting

18.30 Uhr: Blue Devils Weiden – Höchstadter EC

18.30 Uhr: Deggendorfer SC – Eisbären Regensburg