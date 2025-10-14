Nach Spielabbruch am Sonntag

Spiel zwischen Hannover Indians und Black Dragons Erfurt neu angesetzt

14.10.2025, 16:31 Uhr Lesedauer: 2 Minuten

Das am Sonntag abgebrochene Oberliga-Spiel zwischen den Hannover Indians und den Black Dragons Erfurt wird für den 17. Dezember um 20 Uhr neu angesetzt. Die Partie wurde nach 20 Minuten beim Stand von 1:1 wegen starker Nebelbildung im Eisstadion am Pferdeturm abgebrochen.

Wie die Indians mitteilen, behalten bereits gekaufte Tickets für den ursprünglichen Spieltermin ihre Gültigkeit. Auch die gebuchten Livestreams über Sprade TV bleiben für den neuen Termin bestehen.

„Die EC Hannover Indians bedanken sich herzlich bei Martin Deutschmann, Henry Tews und Sebastian Wolsch von den TecArt Black Dragons Erfurt für das kollegiale und sportlich faire Entgegenkommen und die unkomplizierte Neuansetzung der Partie“, erklären die Niedersachsen in ihrer Mitteilung.

Die Black Dragons verkündeten über ihre Social-Media-Kanäle: „Die gestrige Situation war für alle Beteiligten nicht einfach. Die Regularien sind für diesen Fall nicht eindeutig, sodass eine Einigung aller Beteiligten erzielt werden musste. Der Austausch zwischen den Schiedsrichtern, den beiden Headcoaches Raphael Joly und Sebastian Wolsch, sowie Jan Roterberg und Martin Deutschmann als den Verantwortlichen, war fair und lösungsorientiert.

Alle wollten grundsätzlich die Partie zwischen beiden Mannschaften am angesetzten Spieltag stattfinden lassen. Aus diesem Grund hat man nach der ersten Unterbrechung auch noch einmal vereinbart zu spielen, um zu sehen, ob sich die Situation möglicherweise im Verlauf des Abends bessert. Nachdem dies nicht der Fall war, mussten alle die schwere Entscheidung zum Spielabbruch treffen, um in erster Linie die Sicherheit der Spieler zu gewährleisten. Der Nebel war so dicht, dass die Scheibe nicht gesehen werden konnte, daher gab es keine andere Lösung als den Spielabbruch als verantwortungsvolle Entscheidung im Sinne beider Mannschaften.“