​Nur noch fünf Tage, dann beginnt in der Oberliga Nord, im Süden eine Woche später, der Ernst des Lebens. Dies waren die Testspielergebnisse vom Sonntag plus einem Nachtrag vom Samstag, als Füssen in Bad Tölz antrat.

Tölzer Löwen – EV Füssen 2:3 (1:1, 0:0, 1:1, 0:1) n.V.



Tore: Bad Tölz: Toni Piiponen, Athanasios Fissekis; Füssen: Pius Seitz, Tim Flammann, Philippe Bureau-Blais

EC Peiting – Etoile Noire de Strasbourg 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)

Tore: Peiting: Felix Beauchemin-Brassard; Strassbourg: Sebastien Trudeau, Brandon Egli

SC Riessersee – Tölzer Löwen 4:2 (1:0, 1:2, 2:0)

Tore: Riessersee: Alec Zawatsky, Anselm Gerg, Alexander Höller, Lubor Dibelka; Bad Tölz: Christoph Fischhaber, Philipp Schlager

Heilbronner Falken – Lindau Islanders 3:1 (1:0, 0:0, 2:1)

Tore: Heilbronn: Pontus Wernerson-Libäck, Robin Just, Frederik Cabana; Lindau: Alexander Dosch

Saale Bulls Halle – Blue Devils Weiden 5:6 (1:3, 3:0, 1:3)

Tore: Halle: Thomas Merl (2), Leon Fern, Timo Gams, Patrick Kurz; Weiden: Luca Gläser (2), David Elsner (2), Kurt Davis, Robert Hechtl

Deggendorfer SC – Black Dragons Erfurt 3:2 (1:1, 2:0, 0:1)

Tore: Deggendorf: Curtis Leinweber, Lucas Miculka, Ondrej Pozivil; Erfurt: Arnoldas Bosas, Harrison Reed

Icefighters Leipzig – Höchstadt Alligators 2:4 (2:0, 0:3, 0:1)

Tore: Leipzig: Victor Östling (2); Höchstadt: Tjalf Deichmann, Tim Zimmermann, Plavs Klanics, Michail Guft-Sokolov

Bayreuth Tigers – Hannover Scorpions 2:4 (0:2, 2:1, 0:1)

Tore: Bayreuth: Robin Drothen (2); Scorpions: Steven Raabe (2), Justin Kirsch, Dylan Wruck

Füchse Duisburg – Herforder EV 9:0 (3:0, 2:0, 4:0)

Tore: Duisburg: Maurice Becker (2), Geoffrey Kitt (2), Lennart Schmitz, Jeremiah Addison, Michael Fomin, Cornelius Krämer, Dominik Piskor; Herford: -

Passau Black Hawks – ERSC Amberg 6:1 (2:0, 3:1, 1:0)

Tore: Passau: Niklas Zeilbeck (2), Tyrell Buckley, Colin Campbell, Liam Blackburn, Benedikt Böhm; Amberg: Brendan Walkom

Rostock Piranhas – FASS Berlin 6:2 (2:0, 2:2, 2:0)

Tore: Rostock: Keegan Dansereau (3), Oskar Siradze, Raul Jakob, Christian Paul-Mercier; FASS: Dennis Merk, Roberts Licitis