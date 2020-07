Lesedauer: ca. 1 Minute

​Der Herforder EV hat für die kommende Saison den 20-jährigen Sebastian Christmann verpflichtet. Der Stürmer wechselt vom Zweitligisten EHC Freiburg in die Werrestadt und wird versuchen, für viel Angriffsschwung beim Oberligisten zu sorgen.

Christmann wuchs in der Schweiz auf, erlernte dort auch das Eishockeyspielen und durchlief bei mehreren Schweizer Vereinen das Nachwuchsligensystem der Eidgenossen. Während seiner Zeit in der U20-Mannschaft des Schweizer Erstligisten EV Zug wurde der Neu-Herforder auch mehrmals in das deutsche U18-Nationalteam berufen. 2019 wechselte der großgewachsene Deutsch-Schweizer zu den Wölfen nach Freiburg in die DEL2 und kam in seiner Premierensaison bei den Senioren auf 34 Einsätze.