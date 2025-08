Lesedauer: ca. 1 Minute

Die Stürmer Johan Eriksson und Emil Aronsson sowie Abwehrspieler Jesper Alasaari bleiben den KSW Icefighters Leipzig ein weiteres Jahr erhalten. Damit geht der Leipziger Oberligist mit denselben Kontingentspielern wie in der Vorsaison in die neue Spielzeit.

„Wir sind froh, dass wir alle drei halten konnten, denn ihre Leistungen haben natürlich auch anderswo Begehrlichkeiten geweckt“, so Icefighters-Geschäftsführer André Schilbach.

Johan Eriksson war in der Vorsaison mit 27 Treffern bester Torschütze der Icefighters und siebtbester in der Hauptrunde der Oberliga Nord. Zudem war er mit sieben Game-Winning-Goals Ligaspitze. Emil Aronsson notierte als bester Assistgeber des Teams 38 Torvorlagen in der Hauptrunde und belegte damit in der Liga ebenfalls Platz sieben. Im Powerplay hatte er die meiste Eiszeit aller Leipziger. Jesper Alasaari lag mit 39 Scorerpunkten auf Platz fünf der punktbesten Verteidiger in der Nordstaffel und hatte in der abgelaufenen Saison die meiste Eiszeit aller Leipziger.

„Auch jenseits der Statistiken haben sich alle drei Spieler binnen kürzester Zeit als enorm wertvoll für die Mannschaft erwiesen“, lobt André Schilbach die drei Schweden und glaubt: „Die Konstanz auf den drei entscheidenden Ausländerpositionen wird uns in die Lage versetzen, an die guten Leitungen des Vorjahres gleich von Saisonbeginn an anzuknüpfen und erleichtert auch die Integration der Neuzugänge.“