​Die EG Diez-Limburg hat erneut auf dem Transfermarkt zu geschlagen und sichert sich die Dienste des Letten Sandis Zolmanis. Der neue Spieler der Rockets hat schon einige Spiele mit dem anderen Neuzugang aus Baltikum, Lauris Bajaruns, bestritten.

Beide spielten in der Saison 2019/20 zusammen bei HK Kurbads in der höchsten Liga Lettlands. Dies auch sehr erfolgreich. Zolmanis wurde Topscorer seines Teams. Der Sportliche Leiter Arno Lörsch begründet den eingeschlagenen Weg der Rockets: „Sandis ist das Pendant zu Lauris und genau das was wir gesucht haben. Seine sportlichen Qualitäten sind sehr gut. Er ist sehr ambitioniert und will einiges im Trikot der Rockets erreichen. Sandis spielte mit Lauris in einer Reihe und beide erzielten zusammen 81 Punkte.“



Nach dem gemeinsamen Jahr in Lettland wagte Zolmanis den außergewöhnlichen Schritt nach Japan. Er spielte dort zwei Jahre für das Team der East Hokkaido Cranes. Der 27-Jährige verfügt neben der Erfahrung aus seinen Jahren in Asien auch über Erfahrungen in Nordamerika und Europa. Sandis Zolmanis gelang somit das seltene Kunststück, auf drei Kontinenten den Eishockeyschläger in der Hand zu halten.

Auch der 2. Vorsitzende Willi Lotz freut sich über den zweiten Letten im Team: „Wir haben seit längerem den lettischen Spielermarkt beobachtet. Ich freue mich sehr, mit Sandis einen starken lettischen Import den Fans am Heckenweg präsentieren zu dürfen. Wir werden mit ihm die nötige Qualität in die Mannschaft bekommen die Andrei benötigt. Ein wichtiges Puzzleteil und starkes Zeichen für die EGDL.“