​Das war wiederum eine einseitige Sache der Spitzenmannschaften in der Oberliga Nord. Die ersten fünf lösten allesamt ihre Aufgaben, ob zuhause oder auswärts, und setzten sich bereits vom Mittelfeld ab. Tabellenführer bleibt somit Halle.

Die Scorpions eroberten Platz zwei, Lokalrivale Indians Platz drei, während die Tilburger auf vier zurückfielen. Allerdings hatten diese mit Herne auswärts auch den schwersten Gegner, mussten in die Overtime. Erfurt holte durch den Erfolg gegen Essen die Crocodiles ein und auch Diez hätte Hamburg einholen können, musste sich aber in Herford geschlagen geben. Die Westfalen wiederum fanden somit den Anschluss an die Limburger. Das untere Quartett Essen, Krefeld, Rostock und Hamm unterlag und muss langsam aufpassen, dass die Pre-Play-off-Plätze nicht schon im Herbst entschwinden.

Krefelder EV – Icefighters Leipzig 2:5 (1:2, 0:3, 1:0)

Tore: Krefeld: Tim Dreschmann, Adam Grygiel; Leipzig: Filip Stopinski (2), Connor Hannon, Oliver Noack, Ian Farrell.

Black Dragons Erfurt – Moskitos Essen 5:2 (2:0, 2:1, 1:1)

Tore: Erfurt: Reto Schüpping (2), Arnoldas Bosas (2), Louis Anders; Essen: Enrico Saccomani (2).

Hannover Scorpions – Hammer Eisbären 4:3 (2:0, 1:0, 1:3)

Tore: Tyler Gron, Jan Pietsch, Julian Airich, Mike Hammond; Hamm: Jesse Roach, Christopher Schutz, Igor Furda.

Rostock Piranhas – Hannover Indians 4:6 (1:0, 2:5, 1:1)

Tore: Rostock: August von Ungern-Sternberg (2), Jesse-Ray Dudas, Maximilian Herz; Indians: Joe Kiss (2), Branislav Pohanka (2), Robin Thalmeier, Jayden Schubert.

Herner EV Miners – Tilburg Trappers 2:3 (1:1, 1:0, 0:1, 0:1) n.V.

Tore: Herne: Artur Tegkaev, Kevin Orendorz; Tilburg: Diego Hofland (2), Reno de Hondt.

Saale Bulls Halle – Crocodiles Hamburg 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)

Tore: Halle: Niklas, Hildebrand, Erik Gollenbek, Sergej Stas; Hamburg: Dennis Reimer.

Herforder EV – EG Diez-Limburg 4:3 (1:1, 2:2, 1:0)

Tore: Herford: Elvijs Biezais (3), Rustams Begovs; Diez: Kyle Brothers (3).