Nur noch fünf Hauptrundenspiele in der Oberliga Nord – Rest fällt aus

​Das Restprogramm der Hauptrunde in der Oberliga Nord am Karsamstag und Ostermontag ist auf fünf Spiele zusammengeschmolzen. Während die Tilburg Trappers und die Crocodiles Hamburg voraussichtlich pünktlich zum Play-off-Start aus der Quarantäne entlassen werden, ist die Saison für die Saale Bulls Halle beendet – und das nachdem der MEC 04 zuletzt 18 Siege in den zurückliegenden 20 Spielen gefeiert hatte.

Bei den Saale Bulls ergab die PCR-Testung nach zwei positiven Schnelltestes gleich sieben positive Coronafälle. Damit können die Hallenser nicht in den Play-offs starten und die Saison ist beendet. Auch der Krefelder EV kann mit seiner U-23-Mannschaft laut Meldung des Vereins in dieser Saison nicht mehr ins Geschehen eingreifen. Wie es bei der EG Diez-Limburg genau aussieht, die zuletzt Spiele absagen musste und deren weitere Spiele in der Hauptrunde bereits laut DEB-Ergebnisportal Gamepitch abgesetzt sind, steht noch nicht fest.

Damit finden zunächst einmal diese fünf verbleibenden Spiele der Hauptrunde am 3. und 5. April statt, ehe die Pre-Play-offs als Einzelspiel geplant sin und dann die Nord-Play-offs im Best-of-Three-Modus über die Bühne gehen sollen.

Karsamstag, 3. April

16.00 Uhr: Rostock Piranhas – Hammer Eisbären

17.00 Uhr: Herner EV – Herforder EV

18.30 Uhr: Hannover Scorpions – Black Dragons Erfurt

Ostermontag, 5. April

18.30 Uhr: Black Dragons Erfurt – Rostock Piranhas

18.30 Uhr: Herner EV – Hannover Scorpions