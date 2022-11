Lesedauer: ca. 1 Minute

​Die erst am Mittwoch antretenden Hannover Scorpions werden sich genüsslich das Hauen und Stechen hinter sich zu Gemüte geführt haben. Während sie mit zehn Punkten Vorsprung einsam auf Rang eins der Oberliga Nord hocken, verspielt der Tabellenzweite, die Crocodiles Hamburg, seinen Vorsprung, hat jetzt sogar nur noch drei Punkte Vorsprung auf die Hannover Indians, die wiederum auch noch zwei Spiele Rückstand haben.

Und am Freitag kommt es am Pferdeturm zum Gigantentreffen, sprich zum Oberligaspitzenspiel und Lokalderby, das bereits jetzt komplett ausverkauft ist. Hinter den Indians die Tilburger, die sich zwar gegen Erfurt mühen mussten, für beide Tore ein Powerplay brauchten, aber zur Belohnung wie die Indians Herne überholten. Allerdings hat Herne noch die meisten Nachholspiele, kann also aktiv ins Geschehen um Rang zwei eingreifen. Klammheimlich schleichen sich auch die Icefighters Leipzig und die Saale Bulls Halle nach oben. Beide gewannen ihre Spiele, so dass die Verfolgergruppe der Scorpions auf sechs Teams angewachsen ist. Sieben Punkte hinter Halle und sechs vor Herford. Die EG Diez-Limburg überrascht immer wieder und kann sich im Augenblick über Platz acht erfreuen. Von neun und zehn grüßen Herford und Hamm. Essen hatte die Chance, die beiden Teams zu überholen, verlor aber gegen Leipzig. Erfurt verlor zwar, wie zu erwarten war, in Tilburg, zeigte aber eine erstklassige Leistung und sollte optimistisch in die Zukunft sehen. Die sechs Punkte Rückstand auf Duisburg sind aufholbar.



Crocodiles Hamburg – Saale Bulls Halle 1:3 (1:1, 0:1, 0:1)

Tore: 0:1 (13:52) Sergei Stas (Demmler, Valasek), 1:1 (18:46) Maximilian Schaludek (Müller, Rennert), 1:2 (26:45) Matias Varttinen (Hoffmann, Vihavainen), 1:3 (59:59) Mathieu Tousignant (Varttinen, Vihavainen ENG)

Moskitos Essen – Icefighters Leipzig 2:4 (1:3, 1:0, 0:1)

Tore: 0:1 (03:10) Jonas Wolter (Hannon, Heyter 5-4), 0:2 (12:25) Connor Hannon (Heyter, Burns 5-4), 1:2 (14:13) Mark Zajic (Dmitriew, Schmitz), 1:3 (19:33) Michael Burns (Geiseler, Wolter), 2:3 (28:56) Alexey Dmitriew (M. Bruijsten, K. Bruijsten), 2:4 (51:44) Jonas Riekkinen (Hannon, Burns)

Rostock Piranhas – Hannover Indians 2:5 (0:1, 2:1, 0:3)

Tore: 0:1 (16:24) Niko Turnwald (D. Palka), 1:1 (22:02) Keegan Dansereau (Steinmann), 2:1 (23:42) Mark Ledlin, 2:2 (31:01) Philipp Messing (Pistilli, Pohanka), 2:3 (47:59) Philipp Messing (Skinnars, Pistilli), 2:4 (48:19) Nico Esposito-Selivanov (D. Palka, Strakhov), 2:5 (59:52) Dennis Palka (Selan, Esposito-Selivanov)

Tilburg Trappers – Black Dragons Erfurt 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

Tore: 1:0 (36:51) Raimond van der Schuit (Stempher 5-4), 2:0 (45:49) Giovanni Vogelaar (Hermens, van Oorschot 5-4)

Krefelder EV U23 – EG Diez-Limburg 3:4 (0:2, 2:1, 1:1)

Tore: 0:1 (00:19) Egils Kalns (Mayr, Fleischer), 0:2 (08:04) Fedor Kolupaylo (Kalns, Zolmanis), 1:2 (24:18) Julius Bauermeister (Grygiel, Benes 5-4), 2:2 (26:19) Martin Benes (Grygiel, Bauermeister), 2.3 (33:46) Paul König (Lehtonen, Kardas 5-4), 3:3 (53:07) Edwin Schitz (Pfeifer, McLeod 5-4), 3:4 (55.01) Egils Kalns (Zolmanis, Kolupaylo)