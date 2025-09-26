Oberliga kompakt

Saale Bulls Halle drehen Spiel in Hamm – Passau Black Hawks überraschen in Memmingen

27.09.2025, 00:10 Uhr Lesedauer: 3 Minuten

Die Stuttgart Rebels auf dem Weg zur Macht im eigenen Stadion? Nach dem Heimsieg gegen die Memminger Indians fegten sie diesmal den EV Füssen vom Eis. Im Norden der Oberliga wurde es im Duell zwischen den Hammer Eisbären und den Saale Bulls Halle spannend. Und der Herner EV überraschte in Leipzig. Der Freitag im Überblick.

Das war ein mitreißendes Spiel in der Oberliga Nord – mit einem unglücklichen Ausgang für die Hammer Eisbären. Denn das Team vom Maxipark lag im Spiel gegen die Saale Bulls Halle nur ein einziges Mal zurück: ganz am Ende. Die Hausherren unterlagen dem MEC mit 4:5 (2:0, 1:3, 1:1, 0:1) nach Verlängerung. Mit 2:0 und 3:1 lagen die Eisbären vorne. Auch nach dem Ausgleich der Hallenser schlug Hamm zurück, lag wieder mit 4:3 in Front. Doch in der 51. Minute gelang den Gästen der erneute Gleichstand. Die Overtime war etwas mehr als zwei Minuten alt, als Thomas Merl der Siegtreffer für Halle gelang.

Hut ab vor dem Schlusslicht der vergangenen Saison: Zwar sprachen die Torschüsse mit 34:18 klar für die Icefighters Leipzig, den 2:1 (0:0, 2:1, 0:0)-Sieg in Sachsen schnappte sich jedoch der Herner EV. Auf die Gästeführung von Nicholas Ford hatte Leipzig eine Antwort in Person von André Schietzold. Doch gut eine Minute vor der zweiten Pause besorgte Thomas Munichiello die erneute Herner Führung, die das Team vom Gysenberg schließlich auch über die Zeit brachte.

Da haben es die Stuttgart Rebels in der Oberliga Süd aber knallen lassen: Gegen den EV Füssen gewann das Team aus Baden-Württembergs Hauptstadt mit 8:0 (6:0, 1:0, 1:0), wobei das halbe Dutzend bereits nach knapp 20 Minuten erreicht war. Schon ein 4:0 zur ersten Pause wäre eine klare Ansage gewesen, doch dann legte der SEC in der Schlussminute des Auftaktdrittels noch zwei weitere Tore nach und zog Füssen damit endgültig den Stecker. Matt Pistilli mit zwei Tore und zwei Vorlagen und Dane Montgomery mit einem Treffer und vier Assists stachen bei Stuttgart heraus.

Die 4:5 (0:2, 2:2, 2:1)-Heimniederlage gegen die Passau Black Hawks dürften die Memminger Indians so nicht einkalkuliert haben. Der ECDC lag bereits mit 0:4 hinten – sollte abermals eine Aufholjagd wie in Stuttgart gelingen? Die Hausherren stellten zweimal den Anschluss her, aber zu einem Punktgewinn reichte es diesmal nicht mehr. Andrew Schembri beteiligte sich mit zwei Treffern am Passauer Sieg.

Die weiteren Ergebnisse:

Oberliga Nord:

Hannover Indians – Rostock Piranhas 3:2 (2:0, 1:1, 0:1)

Hannover Scorpions – Black Dragons Erfurt 5:2 (2:0, 3:0, 0:2)

Füchse Duisburg – Herforder EV 3:2 (2:1, 0:1, 0:0, 1:0) n.V.

Oberliga Süd:

Heilbronner Falken – Deggendorfer SC 4:5 (0:2, 1:2, 3:1)

Bayreuth Tigers – EC Peiting 5:4 (1:0, 1:3, 2:1, 1:0) n.P.

Selber Wölfe – EV Lindau Islanders 3:2 (2:1, 0:0, 1:1)

Erding Gladiators – SC Riessersee 3:5 (1:1, 2:2, 0:2)

CEHL:

EHC Neuwied – Snackpoint Eaters Limburg 2:3 (1:0, 0:1, 1:1, 0:1) n.P.