Testspiele am Samstag

Saale Bulls Halle überrennen Tilburg – Tölzer Löwen gewinnen eigenes Turnier

13.09.2025, 23:24 Uhr Lesedauer: 2 Minuten

Am letzten Testspielwochenende unterhalb der DEL stehen noch einmal zwei Turniere ein. Das eine haben die Tölzer Löwen bereits gewonnen, im anderen setzten die Saale Bulls Halle ein Ausrufezeichen.

Die Tölzer Löwen haben erwartungsgemäß ihr Turnier um den Alpenwelle-Cup gewonnen. Im Finale besiegten die Hausherren den Bayernligisten River Rats Geretsried mit 4:2. Die Gäste gingen mit 1:0 in Führung und hielten die Partie im Anschluss spannend. Knapp zwei Minuten vor dem Ende stellte der ESC noch einmal den 2:3-Anschluss her, ehe die Löwen, für die Andree Hult doppelt traf, alles klarmachten. Im Spiel um Platz drei gewannen die Peißenberg Miners in einem Bayernliga-Duell mit 5:3 gegen den TEV Miesbach.

In Herford startete der Dragons-Cup mit einem überraschend deutlichen 8:3-Sieg der Saale Bulls Halle gegen die Tilburg Trappers. Dabei bestachen die Hallenser gerade im ersten Drittel mit ihrer Effektivität, als sie mit 4:1 – trotz eines Schussübergewichts der Niederländer – in Führung gingen. Adam Domogalla und Brett Schäfer trafen jeweils doppelt für die Saale Bulls. Im Abendspiel zwischen dem Herforder EV und den Füchsen Duisburg war die Effektivität dann ein Problem, denn im ersten und letzten Drittel war der EVD die klar bessere Mannschaft, dennoch gewannen die Gastgeber nach einer Leistungssteigerung im Spielverlauf mit 3:2. Adam Kiedewicz hatte Duisburg mit 2:0 in Führung gebracht, auf Herforder Seite traf Nils Wegner ebenfalls doppelt. Damit spielen Duisburg und Tilburg am Sonntag um 15 Uhr um Platz drei, Herford trifft im Endspiel um 18.30 Uhr auf Halle.

Die weiteren Ergebnisse:

Eisbären Regensburg – Ravensburg Towerstars 3:2

Lausitzer Füchse – HC Stadion Vrchlabí 5:1

Deggendorfer SC – EK Zell am See 3:1

EC Bregenzerwald – EV Lindau Islanders 4:7

Memminger Indians – Kitzbüheler EC 9:0