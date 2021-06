Lesedauer: ca. 1 Minute

​Der Herforder EV besetzt die zweite Kontingentstelle mit einem weiteren lettischen Spieler und verpflichtet Rustams Begovs. Der 27-jährige Stürmer wechselt vom HK Zemgale nach Ostwestfalen und wird erstmals in Deutschland spielen.

„In den vergangenen Jahren lag der Fokus für uns immer in Kanada. Zur neuen Saison haben wir uns einmal neu orientiert und haben beide Kontingentstellen mit lettischen Spielern besetzt. Natürlich haben wir uns Rustams Begovs sehr gut vorher angeschaut und wir sind der Meinung, dass er sehr viel mitbringt, was unseren Oberligakader noch einmal qualitativ aufwertet“, äußert sich der sportlicher Leiter Sven Johannhardt zum Transfer.

In der Tat hat Rustams Begovs eine Vita, die sich sehen lassen kann. Über 80 Einsätze absolvierte der Herforder Neuzugang in der MHL, einer der wichtigsten Juniorenligen weltweit und schaffte in der Saison 2013/14 nahtlos den Übergang in die KHL bei Dinamo Riga. Ein Jahr später wechselte er dann nach Kazakhstan, bevor er 2015 nach Lettland zurückkehrte und seitdem in der lettischen Eishockeyliga spielte. 2016 wurde Begovs ins „Team Latvia“ für den Baltic Cup berufen.

Die vergangenen drei Spielzeiten trug er das Trikot des HK Zemgale, für dessen Team er zuletzt als Kapitän fungierte und im Frühjahr Vizemeister wurde. In der lettischen Eishockeyliga spielte Begovs insgesamt 167 Begegnungen, erzielte dabei 84 Treffer und gab 109 weitere Torvorlagen.