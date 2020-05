Bittere Woche für das Ruhr-Eishockey – dagegen will Herford hoch

​Das Derby zwischen dem EV Duisburg und den Moskitos Essen wird es auch weiterhin geben – allerdings eine Klasse tiefer in der Regionalliga West. Wie berichtet hatten sich die Füchse bereits am Mittwoch für einen Rückzug aus der Oberliga entschieden. Zwei Tage später folgen nun auch die Stechmücken vom Westbahnhof.

Wie schon geschildert waren es beim EVD die Unwägbarkeiten nach dem Rückzug von Ralf Pape als Hauptgeldgeber, der aber weiterhin die Eissporthalle betreiben wird, und die Folgen der Corona-Krise bei der Sponsorensuche, die die Duisburger dazu veranlasst hatten, eine Liga tiefer weiterzumachen. „Wir werden nicht die Existenz des Vereins riskieren“, hatte der EVD-Vorsitzende Stavros Avgerinos gesagt, der zudem erklärt hatte, keine Spielerverträge mit Corona-Vorbehalt schließen zu wollen. „Ich will niemanden verarschen. Im Vertrag wird stehen, wer was bekommt und wann gespielt wird. Alles andere halte ich nicht für richtig.“

Gegenüber der Neuen Ruhr Zeitung hatte er zudem erklärt: „Uns allen muss klar sein, dass es darum geht, das deutsche Eishockey über diese Zeit zu retten. Es müssen nach Corona noch Spieler da sein. Und es müssen noch Vereine da sein. Entscheidend ist auch, für den Nachwuchsspielbetrieb zu sorgen, damit wir in Zukunft Spieler haben.“

Bei den Moskitos Essen sind offenbar neue Verbindlichkeiten aufgetaucht, die den neu gewählten Vorstand zu diesem Schritt bewegt hatten. Darüber hatte die Westdeutsche Allgemeine Zeitung im Vorfeld berichtet. Heute nun gab der neu gewählte Vorsitzende, Thomas Böttcher, in einem Videostatement bekannt, dass der Verein dank des Engagements seiner Unterstützer weitermachen kann, aber eben eine Liga tiefer. Die Moskitos hatten allerdings bereits einige Spieler verpflichtet – wie das nun weitergeht, ist noch offen.

In Duisburg hatte Alexander Jakobs als neuer Trainer zugesagt – und bereits offen kommuniziert auch seine Bereitschaft signalisiert, in beiden Ligen seinem Job nachzukommen. Die Moskitos hatten Frank Petrozza als neuen Coach verpflichtet. Wie die WAZ nun meldet, will wohl auch er weitermachen.

Während das Ruhrgebiet also zwei von drei Oberligisten verliert – der Herner EV muss in der kommenden Oberliga-Saison also ohne Ruhrderby auskommen – hat der Regionalligist Herforder EV bekanntgegeben, seine Bewerbungsunterlagen für die Oberliga eingereicht zu haben.