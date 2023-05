Lesedauer: ca. 1 Minute

​Der Herforder EV gibt seine nächste Neuverpflichtung bekannt und besetzt seine zweite Kontingentstelle mit dem lettischen Stürmer Rudolfs Maslovskis.

Der 27-Jährige wechselt vom lettischen Vizemeister HK Mogo zu den Ice Dragons und kommt mit der Empfehlung von 25 Treffern und 46 Torvorlagen aus 37 Spielen, womit er drittbester Scorer der lettischen Eishockeyliga war. Zuvor spielte Rudolfs Maslovskis zwei Jahre in Marseille (2. Liga in Frankreich), holte dort 2020/21 den Titel und agierte in beiden Spielzeiten als Assistenzkapitän. Von 2015 bis 2018 war der Herforder Neuzugang in der finnischen Suomi-sarja in Ketterä aktiv.



„Der Kontakt ist über Rustams Begovs, mit dem ich auch bei den Junioren bereits zusammengespielt habe, zustande gekommen. Er hat mir vom Eishockey in Herford und der gesamten Oberliga berichtet und das war alles sehr positiv. Ich weiß, dass die Zuschauer in Herford ganz nah am Spielfeld sind und dass die Oberliga sehr ausgeglichen ist und sehr viel Dynamik im Spiel ist. In Lettland gibt es drei oder vier spielstarke Teams, danach fällt die Qualität leider ab. In Frankreich und Finnland war das anders und ich habe die Zeit dort sehr genossen. Nun bin ich gespannt auf Deutschland, auf die Herforder Fans und freue mich, ein Ice Dragon zu werden“, so Rudolfs Maslovskis, der aktuell noch in seiner lettischen Heimat ist.

„Wir haben in Herford nach einem ganz bestimmten Puzzlestück für unser Team gesucht und Rudolfs war ganz schnell unser Plan A. Er ist ein ganz bestimmter Spielertyp, den wir für unsere Mannschaft benötigen und haben sehr früh Kontakt zu ihm aufgenommen. Ich bin froh, dass diese Top-Verpflichtung geklappt hat. Rudolfs Maslovskis hat wahnsinnig gute filigrane Fähigkeiten, wird sehr gut zu Rustams Begovs passen und hat auch Eigenschaften, mal als einer der Häuptlinge voranzugehen. Das wird unserem Team mit vielen jungen Spielern sehr guttun. Ein absoluter Wunschspieler“, so Chefcoach Milan Vanek über den zweiten Kontingentspieler des HEV.