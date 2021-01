Lesedauer: ca. 1 Minute

​Mit dem 25-jährigen Dominik Gräubig schließt sich ein weiterer Torhüter den Rostock Piranhas an. Dominik kommt vom EHC Klostersee, für den er die vergangenen drei Jahre auf dem Eis und im Tor stand.

Trotz seiner erst 25 Jahre bringt Dominik einiges an Erfahrung mit, was sicher allen Torhütern im Kader der Piranhas zu Gute kommen wird. Er ist bereits seit dieser Woche in Rostock und war auch schon am Dienstag in Herford mit im Aufgebot der Piranhas.

Vizepräsident Christian Trems: „Wir haben jetzt bis zum Ende der Hauptrunde ein straffes Programm vor uns und haben uns jetzt auf der Torhüterposition noch einmal zusätzlich abgesichert. Wir haben zwar auch zwei Förderlizenzen im Tor, aber eben keine Garantie, dass diese beiden Jungs uns permanent zur Verfügung stehen. Mit drei eigenen Torhütern sind wir einfach abgesichert und können kurzfristig reagieren.“