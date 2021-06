Lesedauer: ca. 1 Minute

​Der Kader der Rostock Piranhas nimmt weiter Formen an – mit Kilian Steinmann kommt ein junger Angreifer von den Starbulls Rosenheim an die Schillingallee.

Der 19 Jahre junge Linksschütze wurde in Erding geboren und durchlief beim dortigen TSV sämtliche Jugend-Mannschaften, ehe er leihweise für die U16 und später auch für die U19 der Starbulls Rosenheim Spielpraxis sammelte. Steinmann konnte bei seinen vorherigen Stationen besonders in der Deutschen U20-Nachwuchsliga überzeugen. In den beiden abgelaufenen Spielzeiten gelangen ihm in 43 Spielen beeindruckende 40 Tore und 46 Assists.