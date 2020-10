Lesedauer: ca. 1 Minute

​Die Rostock Piranhas holen einen erfahrenen Offensivverteidiger in ihre Reihen: Jörg Noack wechselt zum REC.

Der 27-jährige Jörg Noack steht seit acht Jahren in der Oberliga auf dem Eis und kann mittlerweile über 300 Spiele vorweisen. In den vergangenen drei Jahren lief Noack für den ERC Sonthofen auf. Die Oberliga Nord kennt er aus seiner Zeit bei den Hannover Indians.

„Mit Jörg Noack“, so REC-Vizepräsident Christian Trems, „haben wir einen erfahren Oberligamann verpflichtet. Er kann in der Verteidigung und als Center eingesetzt werden, wird uns also noch mehr Optionen bieten. In erster Linie soll aber die Lücke von Werner Hartmann schließen. “