Kanadier spielte zuletzt in Tours

Lesedauer: ca. 1 Minute

​Die Rostock Piranhas haben den Kanadier Ned Lukacevic mit einem Tryout-Vertrag für vier Spiele ausgestattet. Der 33-Jährige, der seine Wurzeln in Montenegro hat, kommt vom französischen Zweitligisten Remparts de Tours und will sich in Rostock für einen Vertrag empfehlen.

In der Saison 2012/13 hat er zwei Spiele für die Eispiraten Crimmitschau absolvierte. Die aktuelle Spielzeit hatte er bei den Odense Bulldogs in Dänemark begonnen.

Der Zwei-Wege-Spieler, der 2004 im NHL-Draft stand, hat bereits seit einer Woche mit dem Team mittrainiert und konnte sich mit einem guten Trainingseindruck für einen Einsatz empfehlen, so dass er am Freitag gegen Tilburg sein Debüt im Piranhas-Trikot geben wird.

„Durch den Einsatz von Ned bekommen unsere anderen Kontingentspieler die Möglichkeit ihre Verletzungen auszukurieren und so wird am kommenden Wochenende Tomas Kurka auf dem Eis pausieren“, erklären die Piranhas.