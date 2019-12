Lesedauer: ca. 1 Minute

​Vor dem Jahreswechsel spielen die Rostock Piranhas noch zweimal zu Hause. Am zweiten Weihnachtstag um 19 Uhr gastiert der Tabellenletzte beim REC. Unterschätzen darf man den Krefelder EV jedoch nicht.

Dies durften die TecArt Black Dragons Erfurt am eigenen Leib spüren, unterlagen sie doch 2:6 am letzten Sonntag. Die Begegnungen in der Hinrunde endeten beide mit einem knappen Sieg für die Piranhas (3:2, 5:4 n.P.).

Mit jeweils 35 Punkten rangieren die beiden anderen Gegner auf dem siebten bzw. achten Platz der Oberliga Nord. Die Hannover Indians bleiben sich treu und liefern weiterhin enge Spiele. Die Hinrundenspiele gewannen die Rostocker beide erst in der Verlängerung. Spannend waren die Spiele, aber das braucht man nach dem Feiertagsstress nicht unbedingt. Erstes Bully in Hannover ist am 28. Dezember um 19 Uhr.

Bevor das Jahr zu Ende geht, begeben sich die Raubfische noch einmal auf Fuchsjagd. Am 30. Dezember kommt der derzeitige Tabellennachbar – die Füchse Duisburg. Hier stehen ein Sieg nach Verlängerung und eine Niederlage zu Buche. Das Spiel beginnt um 20 Uhr.