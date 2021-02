Lesedauer: ca. 1 Minute

​Nach diesem Auswärtsmarathon können die Rostock Piranhas endlich wieder auf heimischem Eis antreten. Zu Gast sind die TecArt Black Dragons Erfurt.

Das erste Aufeinandertreffen war an Spannung nicht zu überbieten. Nach einer Aufholjagd mussten die Rostocker im Penaltyschießen eine Niederlage einstecken. Am Sonntag und Dienstag stehen dann wieder zwei weite Auswärtsfahrten an. Der erste Auswärtsgegner sind die Hammer Eisbären. Eine Niederlage und ein Sieg stehen für die ersten beiden Begegnungen zu Buche. Am Dienstag folgt das erste Aufeinandertreffen der Saison mit dem Herner EV im Stadion am Gysenberg, eine Mannschaft, die schwer einzuschätzen ist.