​Da sind es nur noch vier Spiele bis zum Ende der Hauptrunde in der Oberliga Nord und bis auf den Tabellenersten – die Tilburg Trappers konnten am Dienstag die Meisterschaft erringen – sind noch einige Platzierungen offen. Es bleibt also spannend.

Die Rostock Piranhas konnten am vergangenen Wochenende den Einzug in die Pre-Play-offs feiern. Auf wen sie dort treffen, ist allerdings noch offen. Am kommenden Freitag geht es erst einmal nach Hamburg. Hier treffen sie auf die Crocodiles Hamburg, welche mit 78 Punkten auf dem dritten Tabellenplatz liegen und damit Heimrecht in den Play-offs hätten. Diesen Platz werden sie auch behaupten wollen. Zwei Spiele gegen die Piranhas in der Hauptrunde konnten sie für sich entscheiden (6:3, 4:2) und einmal siegten die Rostocker (4:2). Spielbeginn ist um 20 Uhr.

Am Sonntag geht es gegen einen Tabellennachbarn. Die Saison der Moskitos Essen verlief nicht optimal und so finden sie sich auf dem zehnten Platz der Tabelle wieder mit gerade einmal fünf Punkten Vorsprung auf die Erfurter, die mit aller Macht noch in die Pre-Play-offs wollen. Beide Teams treffen am Freitag aufeinander. Die Piranhas haben derzeit zwölf Punkte Vorsprung auf die Essener, allerdings erwiesen sich diese in der Saison als schwieriger Gegner. Das erste Spiel gewannen sie deutlich mit 6:3, das zweite gewannen die Piranhas im Penaltyschießen (2:1) und das dritte ging in der Verlängerung an die Moskitos (3:2). Es verspricht ein spannendes Spiel zu werden. Erstes Bully ist um 19 Uhr.

Am Sonnabend haben alle Autogrammjäger wieder eine Chance. Im Rahmen des WiRO Eislaufens stehen ab 15 Uhr die Spieler der Piranhas in der Rostocker Eishalle bereit, Autogrammwünsche zu erfüllen.